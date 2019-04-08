Трамп распорядился уволить главу секретной службы

Причина увольнения пока неизвестна

Фото: AFP

Трамп распорядился уволить главу секретной службы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/ba6/0de/5caba60de8d2e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/ba6/0de/5caba60de8d2e.jpg 2019-04-08T22:58:00+03:00 США Причина увольнения пока неизвестна

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение об увольнении главы секретной службы США Рэндольфа Аллеса, сообщает во вторник CNN со ссылкой на источники в администрации.

"Президент Дональд Трамп проинструктировал исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни уволить Аллеса. Аллес пока остается на посту, но его уже попросили оставить должность", - говорится в сообщении CNN.

Подтверждения этой информации из других источников пока не поступало.

Телеканал отмечает, что причина увольнения пока неизвестна, однако, это может быть связано с недавним инцидентом, когда гражданка Китая сумела незаконно проникнуть на территорию загородной резиденции президент США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

Секретная служба США является структурой, подчиняющейся министерству внутренней безопасности. Ее сотрудники занимаются охраной президента США и членов его семьи, а также некоторых других чиновников администрации.

Также накануне в отставку подала министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен, перед которой отчитывается о своей работе Аллес.

По данным информационного портала "Аксиос", президент был недоволен Нильсен из-за отсутствия четкой позиции в миграционном вопросе, в частности недостаточно жесткой позицией по строительству стены на границе с Мексикой и депортации нелегальных мигрантов. Сам Трамп не называет причины этой кадровой перестановки.

29 марта президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе он закроет границу с Мексикой, если Мехико не положит конец потоку незаконной миграции в США. При этом тогда он не уточнил, имеет ли в виду закрытие границы для перемещения людей или для торговли.

В свою очередь мексиканские власти заявили, что не намерены чинить препятствий для жителей центральноамериканских стран, желающих попасть в США через Мексику.

Напомним, 15 февраля Трамп подписал декларацию о введении в США чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой. Он сообщил, что введение чрезвычайного положения позволит ему получить на строительство стены на границе 8 млрд долларов.

Мы также писали, что позже исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил использование миллиарда долларов из бюджета ведомства на возведения участка стены протяженностью в 91 км на границе США с Мексикой.

Однако, как сообщалось, в новом бюджете Трамп просит на стену с Мексикой еще 8,6 млрд долларов. Планируется, что траты будут заложены в федеральный бюджет страны на 2020 год.

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