Трамп распорядился уволить главу секретной службы
Причина увольнения пока неизвестна
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение об увольнении главы секретной службы США Рэндольфа Аллеса, сообщает во вторник CNN со ссылкой на источники в администрации.
"Президент Дональд Трамп проинструктировал исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни уволить Аллеса. Аллес пока остается на посту, но его уже попросили оставить должность", - говорится в сообщении CNN.
Подтверждения этой информации из других источников пока не поступало.
Телеканал отмечает, что причина увольнения пока неизвестна, однако, это может быть связано с недавним инцидентом, когда гражданка Китая сумела незаконно проникнуть на территорию загородной резиденции президент США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.
Секретная служба США является структурой, подчиняющейся министерству внутренней безопасности. Ее сотрудники занимаются охраной президента США и членов его семьи, а также некоторых других чиновников администрации.
Также накануне в отставку подала министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен, перед которой отчитывается о своей работе Аллес.
По данным информационного портала "Аксиос", президент был недоволен Нильсен из-за отсутствия четкой позиции в миграционном вопросе, в частности недостаточно жесткой позицией по строительству стены на границе с Мексикой и депортации нелегальных мигрантов. Сам Трамп не называет причины этой кадровой перестановки.
29 марта президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе он закроет границу с Мексикой, если Мехико не положит конец потоку незаконной миграции в США. При этом тогда он не уточнил, имеет ли в виду закрытие границы для перемещения людей или для торговли.
В свою очередь мексиканские власти заявили, что не намерены чинить препятствий для жителей центральноамериканских стран, желающих попасть в США через Мексику.
Напомним, 15 февраля Трамп подписал декларацию о введении в США чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой. Он сообщил, что введение чрезвычайного положения позволит ему получить на строительство стены на границе 8 млрд долларов.
Мы также писали, что позже исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил использование миллиарда долларов из бюджета ведомства на возведения участка стены протяженностью в 91 км на границе США с Мексикой.
Однако, как сообщалось, в новом бюджете Трамп просит на стену с Мексикой еще 8,6 млрд долларов. Планируется, что траты будут заложены в федеральный бюджет страны на 2020 год.
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