Трамп распорядился вывести из Вашингтона Нацгвардию

По данным СМИ, в Вашингтоне находятся около 3,9 тысячи бойцов, мобилизованных из 11 штатов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп распорядился начать вывод из Вашингтона сил Национальной гвардии, которые были направлены туда из-за масштабных протестов, охвативших многие города США, в том числе и столицу.

"Я только что отдал приказ нашей Национальной гвардии начать процесс вывода (бойцов) из Вашингтона теперь, когда все находится под полным контролем. Они отправятся домой, но могут быстро вернуться при необходимости", – написал Дональд Трамп в Twitter.

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По данным СМИ, в Вашингтоне находятся около 3,9 тысячи бойцов, мобилизованных из 11 штатов для поддержки 1,2 тыс. коллег из столичной гвардии.

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Как известно, массовые протесты в США вспыхнули после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер в больнице после жесткого задержания полицейскими.

Протесты часто сопровождались беспорядками, мародерством и грабежом магазинов.

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Власти ввели комендантский час примерно в 40 городах США. По оценкам СМИ, были задержаны более 10 тысяч участников беспорядков. Трамп даже угрожал бросить на протестующих армию.

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