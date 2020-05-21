Трамп рассчитывает на очный саммит G7 в июне

Трамп хочет провести саммит „семерки" в Вашингтоне, как только будут сняты санитарные ограничения, введенные из-за пандемии в США.

Президент США Дональд Трамп хочет провести очный саммит стран G7 в июне, но конкретной даты собрания пока нет. Об этом заявила пресс-секретарь главы американского государства Кейли Макинэни.

"Президент действительно хочет провести саммит „семерки" в Вашингтоне, как только мы откроем страну (снятие санитарных ограничений, введенных из-за пандемии — Ред.), как мир начнет открываться. Мы хотели бы провести в июне, но никаких объявлений о конкретной дате и механизме того, как мы его проведем, нет", — сказала она.

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Также для проведения саммита Трамп должен отменит меры о закрытом авиапространстве после того, как убедится в обеспечении безопасности для здоровья граждан. "Касательно саммита здесь, то эта прерогатива принадлежит президенту, как откроются США, мир. Это покажет укрепляющийся оптимизм относительно того, что лидеры соберутся вместе и будут вести дела как обычно", — резюмировала пресс-секретарь американского лидера.

Ранее Трамп заявил, что изучает возможность провести саммит G7 в очном формате в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде. Он также обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по телефону идею организацию саммита в ближайшее время.

А вот в марте заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир сообщил, что Трамп из-за пандемии решил отменить июньскую встречу лидеров G7 в Кэмп-Дэвиде, вместо этого саммит планировалось провести в режиме видеоконференции. Резиденция американских президентов Кэмп-Дэвид находится в 100 километрах к северо-западу от Вашингтона.

Ранее президент России Владимир Путин на саммите G20, который состоялся в режиме видеоформата, предрек миру "масштабные потрясения".

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