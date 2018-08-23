Трамп рассказал, чем "аукнется" США его импичмент

Объявление импичмента президенту США Дональду Трампу приведет к крайне негативным последствиям для экономики. С таким утверждением сам глава Белого дома выступил в интервью телеканалу Fox News, которое транслировалось в четверг.

"Я не знаю, как можно объявить импичмент кому-то, кто проделал великолепную работу. Если мне когда-либо объявят импичмент, я думаю, что рынки обрушатся, я думаю, что все станут очень бедными", – сказал он, отвечая на вопрос журналистки телеканала Эшли Ирхарт, которая спросила у Трампа, будет ли ему объявлен импичмент, если на промежуточных выборах в Конгресс большинство мест достанется представителям Демократической партии США.

6 ноября в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс, в ходе которых будут переизбраны 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, а также 39 губернаторов. Предстоящие выборы называются промежуточными, поскольку они проходят между двумя президентскими выборами. Обычно на них партия, победившая двумя годами ранее в борьбе за Белый дом, теряет места в Палате представителей.

Сейчас соотношение республиканцев и демократов в Палате представителей – 236 против 193, шесть мест вакантны. Для того чтобы получить контроль над Палатой представителей, демократам необходимо завоевать дополнительно 25 мандатов. В Сенате у республиканцев незначительный перевес: 51 голос против 47 у демократов и двух независимых сенаторов, которые обычно блокируются с демократами.

Ранее сообщалось, что сенаторы США призывают к отставке Трампа.

Напомним, недавно миллиардер Том Стайер запустил кампанию под названием "Необходимо объявить импичмент", целью которой является отстранение президента США Дональда Трампа от власти.