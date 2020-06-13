Трамп рассказал, чем будет заниматся, если не выиграет выборы

Трамп заявил, что для страны будет очень печально

Президент США Дональд Трамп готов признать поражение, если уступит на предстоящих президентских выборах. Также он рассказал, чем будет занимать в случает поражения. Об этом сообщает Fox News.

Трамп прокомментировал заявление своего соперника экс-вице-президента Джо Байдена о том, что в случае поражения на выборах его придется выводить из Белого дома военным, Трамп заявил, что "для страны будет очень печально", если он уступит Байдену, но он примет поражение.

"Безусловно, если я не выиграю, то я не выиграю. Буду двигаться дальше и займусь другими вещами", – заметил Трамп.

Ранее Байден сказал, что в случае победы на выборах кандидата от Демократической партии военным придется вывести Трампа из Белого дома. Также он заявил, что Трамп предпримет попытку "украсть" победу в ноябрьских президентских выборах.

Напомним, что ранее републиканцы предупредили Трампа, что он играет на руку России. Ведь сокращение роли США в НАТО негативно повлияет на национальную безопасность страны. Дональд Трамп приказал Пентагону сократить численность американских военнослужащих, дислоцированных в Германии.

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