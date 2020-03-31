Трамп рассказал, что американцев прошли обследование для проверки на коронавирус

В день в США проводится 100 тысяч тестирований

Более миллиона американских граждан прошли обследование для проверки на наличие коронавируса. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

"Сегодня мы достигли исторического этапа в войне с коронавирусом. Более миллиона американцев протестировано, это больше, чем в любой другой стране, — сказал он. — Тесты точные. Министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар провел фантастическую работу".

По словам Азара, в день проводится 100 тыс. тестирований. "Благодарю всех партнеров, задействованных в этом", — отметил министр.

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На брифинг в Белом доме представители администрации принесли экспресс-тест, который определяет наличие коронавируса за пять минут. Трамп продемонстрировал данное устройство, достав его из коробки.

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По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 160 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли свыше 2,9 тыс. человек. А Уу более 900 нью-йоркских полицейских обнаружили коронавирус.

А Конгресс США начал работу над новым пакетом мер борьбы с коронавирусом.

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