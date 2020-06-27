Трамп рассказал, что до победы над коронавирусом осталось всего ничего

В США, где десятки секретных агентов попали на карантин после митинга Трампа, власти должны проделать еще совсем немного работы в рамках борьбы с распространением нового коронавируса в стране.

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Об этом заявил президент Дональд Трамп, – пишет ТАСС.

"Мы добились большого прогресса по ситуации, возникшей в Китае (так Трамп говорит о коронавирусе —Ред.). Но нам предстоит немного поработать. Мы справимся", – заявил он

Президент поговорил об "очень хороших показателях" в вопросе восстановления американской экономики, которое "завершится очень быстро, и все будет замечательно".

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Но ранее вице-президент Майкл Пенс заявил, что власти США зафиксировали рост числа новых случаев заболевания новым коронавирусом в 16 штатах, в оставшихся 34 ситуация с распространением инфекции стабилизировалась. По его словам, вашингтонская администрация "добилась поистине замечательного прогресса" в борьбе с коронавирусом, несмотря на то, что в стране был зафиксирован "рост числа новых случаев на 40 тыс. в день". Но такую ситуацию он объяснил ростом количества тестирований на выявление инфекции в стране.

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В США зафиксировано 2,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли около 126 тыс. человек.

Напомним, что ранее Болтон обвинил Трампа в бессилии перед лицом коронавируса.

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