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Трамп рассказал, что сдерживает Китай от применения силы в Гонконге

31 августа, 08:03

Если бы не торговые переговоры Китая и США, у Гонконга были бы более серьезные проблемы

Дональд Трамп

Дональд Трамп / Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп убежден в том, что власти Китая действовали бы жестче в ситуации с Гонконгом, если бы не торговые переговоры с Соединенными Штатами. С таким заявлением американский лидер выступил в пятницу на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в свою загородную резиденцию Кэмп-Дэвид.

"Да, я вижу", – сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов о том, видит ли он связь между происходящим в Гонконге и торговыми переговорами.

"Я думаю, что если бы не торговые переговоры, у Гонконга были бы более серьезные проблемы. Я думаю, что было бы больше применения насилия. Я действительно считаю, что Китай хочет заключить соглашение", – заявил президент.

"Я считаю, что благодаря тому, что я делаю в сфере торговли, в Гонконге очень сильно снижается градус", – добавил он.

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Трамп также подчеркнул, что контакты с Пекином по торговле продолжаются. "Мы ведем переговоры с Китаем. Запланированы встречи", – сказал он, отказавшись, однако, уточнить, запланирован ли у него разговор с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Мы говорим с Китаем. Я не могу вам сказать, будет ли разговор с председателем Си", – сказал он.

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Президент США при этом отметил, что новый раунд переговоров между Вашингтоном и Пекином по торговле, который был запланировал на сентябрь, остается в силе.

"Я думаю, что встреча в сентябре остается в графике, ее не отменяли. Посмотрим, что получится", – сказал он.

Американский лидер также заявил о том, что из-за пошлин Китай уже намерены покинуть 13% работающих там компаний.

"13% компаний покинут Китай в ближайшем будущем, и я не удивлен", – заявил он. "Множество компаний покинули Китай, и еще больше уйдут", - добавил Трамп.

Отметим, что Гонконг, который длительное время находился под Британской короной, в 1997 году был передан обратно Китаю. Вместе с тем Гонконг пользуется широкой автономией за исключением обороны и внешней политики. Массовые протесты, которые продолжаются последние несколько месяцев в городе , вызвал законопроект об экстрадиции подозреваемых из Гонконга в материковый Китай.

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Китай Трамп Гонконг

Источник: ТАСС

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