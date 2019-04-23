Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,78
30,12
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Трамп рассказал детям о строительстве стены на границе с Мексикой

Сегодня, 02:22

Трамп уверил, что строительство стены с Мексикой продолжается прямо сейчас

Фото: REUTERS/Lucas Jackson
Фото: REUTERS/Lucas Jackson.

Президент США Дональд Трамп пообщался с детьми, которые пришли на лужайку Белого дома. Когда Трамп сел вместе с детьми между ним и юными американцами завязалась беседа об одной из главных политических инициатив главы Белого дома – строительстве стены на границе с Мексикой.

"Да, сейчас все это происходит. И стена строится сейчас", – сказал американский лидер собравшимся вокруг него детям. По словам Трампа, один мальчик попросил его продолжать строить стену.

В первый после Пасхи понедельник детишек балуют американский лидер и первая леди США. Также с ними на балкон вышел Пасхальный кролик – переодетый сотрудник администрации.

Сначала участники праздника послушали гимн страны, а потом Мелания Трамп вместе с малышами раскрасила пасхальные листовки. Позже вместе с мужем они взяли свистки и дали старт соревнованию: кто быстрее всех прокатит по поляне деревянное яйцо с помощью ложки. К празднику администрация президента США заказала около ста тысяч деревянных крашанок. 


Несмотря на милые забавы, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что закроет границу с Мексикой, если Мехико не положит конец потоку незаконной миграции в США. При этом тогда он не уточнил, имеет ли в виду закрытие границы для перемещения людей или для торговли.

В свою очередь мексиканские власти заявили, что не намерены чинить препятствий для жителей центральноамериканских стран, желающих попасть в США через Мексику.

Напомним, 15 февраля Трамп подписал декларацию о введении в США чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой. Он сообщил, что введение чрезвычайного положения позволит ему получить на строительство стены на границе 8 млрд долларов. 

Мы также писали, что позже исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил использование миллиарда долларов из бюджета ведомства на возведения участка стены протяженностью в 91 км на границе США с Мексикой.

Однако, как сообщалось, в новом бюджете Трамп просит на стену с Мексикой еще 8,6 млрд долларов. Планируется, что траты будут заложены в федеральный бюджет страны на 2020 год.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Мексика, США, Трамп, стена

Вы сейчас просматриваете новость " Трамп рассказал детям о строительстве стены на границе с Мексикой". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трамп не видит причин для своего импичмента

Вчера, 21:20

Американский лидер заявил, что он совершенно не волнуется по поводу обсуждений относительно импичмента

На поляне Белого дома тысячи детей устроили пасхальные забавы

Вчера, 21:19

Дональд и Мелания Трамп устроили детям традиционные игры

Трамп поздравил Зеленского с победой и сделал важное заявление

Вчера, 07:18

Президент США назвал эти выборы важным этапом в истории Украины и пообещал "непоколебимую" поддержку США

Волкер: Трамп пообещал Зеленскому, что США продолжат поддерживать усилия по восстановлению территориальной целостности Украины

Вчера, 04:47

Президент США Дональд Трамп позвонил кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому и поздравил с победой

Американские демократы зовут "на ковер" экс-юрисконсульта Трампа

Сегодня, 01:57

Отказ выполнить такое требование считается в США неуважением к Конгрессу и может преследоваться в суде

Волкер: Трамп поздравил Зеленского с победой

Вчера, 03:46

Трамп поздравил украинский народ с проведением демократических выборов

Зеленский пояснил, как собирается останавливать войну на Донбассе

Известный российский певец сделал откровенное признание о Лорак

Волкер рассказал, что Трамп сказал Зеленскому по телефону

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

6 привычек, которые программируют на бедность

Коломойский об отношениях с Зеленским: я его марионетка

Бородай рассказал, как Захарченко был назначен «главой ДНР»

Сколько должен ходить в день каждый: главная альтернатива бегу

Суд обязал НАБУ начать производство против Парубия

10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером

Теперь ловить рыбу можно сколько угодно

Новый способ удаления царапин за 5 минут

Что ждет украинцев в мае: кого лишат субсидий и кому начислят пеню

21 апреля, 07:38

В деньгах могут отказать за большой дом, дорогие покупки и проблемы с ЕСВ

Тарифы на газ: почему вокруг снижения цены идут споры

20 апреля, 07:51

Эксперты предупреждают: дискуссии о постановлениях не решают основных "газовых" проблем Украины

Дожди, грозы и потепление: прогноз погоды в Украине на неделю

20 апреля, 07:37

В понедельник, 22 апреля в западных областях ожидаются осадки

Боец "Штурм": Парни умирали у меня на руках, теперь я ненавижу Путина и его сторонников (укр.)

20 апреля, 07:07

Владимир Правосудов воевал на Донбассе и создал немало фильмов о том, как украинцы боролись за свою свободу

Байден добился увольнения генпрокурора Украины

Самые красивые дамы UFC выдали классный бой. Силикон не помешал

Как желатин спасает наши суставы