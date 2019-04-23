Трамп рассказал детям о строительстве стены на границе с Мексикой

Трамп уверил, что строительство стены с Мексикой продолжается прямо сейчас

Фото: REUTERS/Lucas Jackson.

Президент США Дональд Трамп пообщался с детьми, которые пришли на лужайку Белого дома. Когда Трамп сел вместе с детьми между ним и юными американцами завязалась беседа об одной из главных политических инициатив главы Белого дома – строительстве стены на границе с Мексикой.

"Да, сейчас все это происходит. И стена строится сейчас", – сказал американский лидер собравшимся вокруг него детям. По словам Трампа, один мальчик попросил его продолжать строить стену.

В первый после Пасхи понедельник детишек балуют американский лидер и первая леди США. Также с ними на балкон вышел Пасхальный кролик – переодетый сотрудник администрации.

Сначала участники праздника послушали гимн страны, а потом Мелания Трамп вместе с малышами раскрасила пасхальные листовки. Позже вместе с мужем они взяли свистки и дали старт соревнованию: кто быстрее всех прокатит по поляне деревянное яйцо с помощью ложки. К празднику администрация президента США заказала около ста тысяч деревянных крашанок.

Несмотря на милые забавы, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что закроет границу с Мексикой, если Мехико не положит конец потоку незаконной миграции в США. При этом тогда он не уточнил, имеет ли в виду закрытие границы для перемещения людей или для торговли.

В свою очередь мексиканские власти заявили, что не намерены чинить препятствий для жителей центральноамериканских стран, желающих попасть в США через Мексику.

Напомним, 15 февраля Трамп подписал декларацию о введении в США чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой. Он сообщил, что введение чрезвычайного положения позволит ему получить на строительство стены на границе 8 млрд долларов.

Мы также писали, что позже исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил использование миллиарда долларов из бюджета ведомства на возведения участка стены протяженностью в 91 км на границе США с Мексикой.

Однако, как сообщалось, в новом бюджете Трамп просит на стену с Мексикой еще 8,6 млрд долларов. Планируется, что траты будут заложены в федеральный бюджет страны на 2020 год.

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