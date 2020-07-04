Трамп рассказал, как "левый фашизм" пытается уничтожить Америку

Сторонники "нового крайне левого фашизма" в Соединенных Штатах хотят уничтожить историю страны и "низвергнуть американскую революцию". Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая в штате Южная Дакота на праздничном мероприятии в честь Дня независимости. Речь главы государства была посвящена протестным движениям в США, участники которых сносят памятники историческим фигурам. Его выступление транслировали американские новостные телекомпании, передает ТАСС.

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"Наша страна стала свидетелем беспощадной кампании по уничтожению нашей истории, клевете на наших героев, стиранию наших ценностей и идеологической обработке наших детей. Разгневанные группировки пытаются снести статуи наших основателей. Они думают, что американский народ слаб, мягкотелый и покорный. Но это не так", – подчеркнул президент.

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По его словам, пытающие свергать монументы вандалы "стремятся разрушить узы любви и верности", которые американцы испытывают к США и друг к другу.

"Их цель – не лучшая Америка. Их цель – покончить с Америкой", – заявил Трамп.

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Он подчеркнул, что проявление "этого нового крайне левого фашизма требует абсолютной лояльности" и, по своей сути, является тоталитаризмом.

"Не сомневайтесь, эта культурная революция левого толка предназначена для того, чтобы низвергнуть американскую революцию... Они хотят заставить нас замолчать, но мы не будем молчать", - считает Трамп.

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Трамп призвал американцев "защитить и сохранить свою историю, свое наследие и своих великих героев".

Президент в конце своего выступления объявил о "создании нового памятника выдающимся людям прошлого" в США. Он отметил, что подписал соответствующий указ, согласно которому будет разбит "огромный открытый парк" под названием Национальный сад американских героев со статуями "величайших американцев, которые когда-либо жили".

4 июля 2020 года жители США в 244-й раз отмечают главный национальный праздник страны – День независимости, приуроченный к принятию в 1776 году декларации, провозгласившей свободу Соединенных Штатов от британского владычества.

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Напомним, народный гнев памятники деятелям былых времен навлекли на себя после того, как 25 мая в городе Миннеаполис в результате грубого задержания белыми полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд. Город охватили протесты, которые вскоре перекинулись на многие другие американские города, перерастая в беспорядки, мародерство и грабежи.

Кроме бывших президентов-рабовладельцев, досталось также героям Гражданской войны в США, которые принимали в ней участие на стороне рабовладельческого Юга, а также открывателю Америки Христофору Колумбу.

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