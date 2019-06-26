Трамп рассказал, какой будет война с Ираном

Президент обещает не вводить войска на территорию Исламской республики

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria.

Если военный конфликт между США и Ираном все же произойдет, он не будет длительным, предупредил американский президент Дональд Трамп на следующий день после того, как пригрозил иранцам "полным уничтожением".

"Если что-то произойдет, мы в очень выигрышном положении. Могу заявить, что много времени не потребуется. Я не говорю о наземной операции, я не говорю, что мы отправим миллион солдат, Я просто говорю, если что-то произойдет, это не займет много времени", – сказал он в интервью телеканалу Fox 26 июня.

В то же время, Трамп выразил надежду, что войны все же не случится и напомнил о своем решении отменить ряд точечных ударов по Исламской республике в ответ на сбитый американский беспилотник.

"Я был к ним очень добр", — считает президент.

Хозяин Белого дома считает, что "руководство Ирана не отличается умом", поскольку из-за санкций иранским гражданам "нечего есть", а инфляция в самой стране поднялась до уровня "60% или около того, может быть, еще хуже".

Напомним, в последнее время отношения между Тегераном и Вашингтоном особенно накалились. Стороны то и дело поднимают тему начала военных действий, а высшее руководство двух стран регулярно переходит на личности, оскорбляя оппонентов.

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