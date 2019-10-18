Трамп рассказал, когда министр энергетики США уйдет в отставку

Рик Перри. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о решении Рика Перри уйти с поста министра энергетики Соединенных Штатов.

"Мы с Риком уже полгода обсуждаем (вопрос об уходе Перри со своего поста – ред.). Я даже думал, что он уйдет немного раньше. У него большие планы, и он добьется успеха. Мы определились с его преемником и объявим его довольно скоро", - рассказал президент США во время визита в Техас.

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Кроме того, Трамп добавил, что это произойдет в конце года.

Ранее мы сообщали, что министр энергетики США Рик Перри уведомил американского лидера Дональда Трампа о том, что вскоре намерен уйти в отставку. Информация о возможной отставке министра появилась несколько недель назад, еще до того, как разразился скандал, касающийся телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. По сведениям агентства, Трамп считает, что Перри несет частичную ответственность за произошедшее, поскольку именно министр настаивал на проведении беседы.

Добавим, что в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

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