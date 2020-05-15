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Трамп рассказал, когда может быть разработана вакцина от коронавируса

15 мая, 21:28

Елена Кузьмич

«Работы начались на самом деле в начале января», - сказал Трамп

Президент США Дональд Трамп надеется, что вакцина от коронавируса будет разработана до конца 2020 года или раньше.

По его словам, уложиться в такие сроки возможно, ведь работы начались на самом деле в начале января.

По словам Трампа, американские специалисты оценили 100 вариантов вакцин со всего мира и отобрали из них 14 наиболее перспективных.

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Также журналисты спросили у американского президента, будет ли у США доступ к вакцине, которую может разработать Китай. Трамп ответил убедительно.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,42 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 86,2 тыс. человек.

Ранее во Франции заявили, что вакцина от коронавируса должна быть доступна повсюду и для всех. "Вакцина была всемирным общественным достоянием, то есть исключена из рыночных законов", – отмечает канцелярия президента Франции. Во Франции за сутки умерли 351 человек, заразившихся коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США вакцина коронавирус Дональд Трамп

Источник: ТАСС

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