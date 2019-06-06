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Трамп рассказал, когда продолжатся переговоры с Мексикой

6 июня, 04:52

В мае на границе США было арестовано 133 тысяч человек

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоры с Мексикой по вопросам незаконных мигрантов и пошлин на товары продолжатся в четверг, 6 июня.

"Обсуждения по вопросам иммиграции в Белом доме с представителями Мексики на сегодня закончены. Прогресс есть, но недостаточный. В мае на границе было арестовано 133 тысяч человек, потому что Мексика и демократы в Конгрессе отказываются от иммиграционной реформы", – написал Трамп в своем Twitter.

Он добавил: "Переговоры с Мексикой продолжатся завтра с пониманием того, что если соглашение не будет достигнуто, то пошлины в 5 % начнут применяться с понедельника и будут расти ежемесячно, согласно плану".

Трамп 30 мая объявил о введении пошлин в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Спустя день он заявил, что такой шаг позволит пресечь не только нелегальную миграцию, но и контрабанду наркотиков из латиноамериканской страны. Эбрард отметил, что его страна не несет ответственность за поток мигрантов из Центральной Америки и других стран, равно как и за рост потребления наркотиков в США.

Ранее Трам заявил, что американские предприятия покинут Мексику, если она не остановит миграцию в США

Переговоры, нацеленные на урегулирование ситуации с пошлинами, начнутся в Вашингтоне 5 июня. В 2018 году США закупили в соседней стране товаров на 346,6 млрд долларов.

По данным МВД Мексики, в этом году страна столкнулась со значительным увеличением числа стремящихся попасть в США мигрантов из стран Центральной Америки, Карибского бассейна и других регионов. Согласно оценкам ведомства, речь идет о 300 тысячах человек только за первый квартал.

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Тег Мексика, США, переговоры, мигранты, Трамп

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Источник:

ТАСС

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