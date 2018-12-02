Трамп рассказал, когда состоится их следующая встреча с Ким Чен Ыном

Глава Белого дома отметил, что между ними хорошие отношения

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в январе или феврале 2019 года. Об этом глава Белого дома заявил после саммита G20, сообщает Reuters.

"Мы хорошо ладим. У нас хорошие отношения", - сказал Трамп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Ким Чен Ын пытался обмануть Трампа: в КНДР найдены 13 секретных ракетных баз

Президент США также добавил, что в какой-то момент пригласит Ким Чен Ына в США.

Отмечается, что в качестве места встречи рассматриваются три локации.

Напомним, 12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. Трамп и Ким Чен Ын по итогам переговоров подписали совместный документ. В нем Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а США обязались в ответ предоставить ему гарантии безопасности.

Ранее сообщалось, что Северная Корея завершила демонтаж ядерного полигона Пхунгери. Это произошло в присутствии иностранных журналистов.

Кроме того, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что в Вашингтоне никогда не обсуждали возможность ядерного удара по Северной Корее, поскольку Ким Чен Ын выполняет достигнутые договоренности.