Трамп рассказал, когда состоится их следующая встреча с Ким Чен Ыном

Сегодня, 15:47

Глава Белого дома отметил, что между ними хорошие отношения

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в январе или феврале 2019 года. Об этом глава Белого дома заявил после саммита G20, сообщает Reuters.

"Мы хорошо ладим. У нас хорошие отношения", - сказал Трамп.

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Президент США также добавил, что в какой-то момент пригласит Ким Чен Ына в США.

Отмечается, что в качестве места встречи рассматриваются три локации.

Напомним, 12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. Трамп и Ким Чен Ын по итогам переговоров подписали совместный документ. В нем Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а США обязались в ответ предоставить ему гарантии безопасности.

Ранее сообщалось, что Северная Корея завершила демонтаж ядерного полигона Пхунгери. Это произошло в присутствии иностранных журналистов.

Кроме того, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что в Вашингтоне никогда не обсуждали возможность ядерного удара по Северной Корее, поскольку Ким Чен Ын выполняет достигнутые договоренности.
США, встреча, КНДР, Трамп, Ким Чен Ын

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