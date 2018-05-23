Трамп рассказал, когда станет известна точная дата встречи с Ким Чен Ыном

Президент США уверен, что встреча состоится и не будет отменена

Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами, прокомментировал информацию о том, что встреча с главой КНДР может быть перенесена или не состояться. По словам Трампа, вопрос о дате встречи еще решается, сообщает ТАСС.

По словам Трампа, на следующей неделе станет известно о точной дате его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, ею "вполне может быть 12 июня".

"Это вполне может быть 12 июня, посмотрим. На следующей неделе мы узнаем", – сказал он, отвечая на вопросы о точной дате саммита США и КНДР.

По словам Трампа, сама встреча "вполне может произойти".

"Но что бы там ни было, мы узнаем на следующей неделе о Сингапуре. И если мы поедем, то это будет замечательно для Северной Кореи", – сказал американский лидер.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов предоставить гарантии безопасности лидеру КНДР ради достижения конечной цели – "полной денуклеаризации" Корейского полуострова.

В свою очередь госсекретарь США Майкл Помпео также заявлял, что в администрации Трампа надеются, что встреча лидеров США и КНДР все же состоится 12 июня и продолжают подготовку к ней.

А Военное управление Белого дома США уже изготовило памятную монету к первому саммиту страны с КНДР, которая запланирована на 12 июня в Сингапуре, хотя та еще не состоялась.