Трамп рассказал, когда в США начнут отменять карантинные ограничения

Губернаторы могут отменять санитарные ограничения только с согласия президента США

Санитарные ограничения в связи с пандемией COVID-19 будут отменены на части территории Соединенных Штатов, возможно, еще до 1 мая. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

"День будет очень близок, так как определенные штаты, как вы знаете, находятся в совершенно других условиях, нежели другие. Это (дата отмены ограничений – Ред.) будет очень-очень близко. Возможно, даже до 1 мая", - заявил американский лидер.

"Это будет для некоторых штатов. В действительности больше 20 (из 50 штатов) находятся в чрезвычайно хорошей форме. Считаем, что сможем открыть их достаточно быстро. За ними последуют другие", – отметил Трамп.

Трамп подчеркнул, что губернаторы могут отменять санитарные ограничения только с его согласия.

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"Я буду санкционировать (снятие ограничений) в каждом конкретном штате", - сказал он.

Кроме того, он уточнил, что разработка федеральным правительством рекомендаций для губернаторов штатов относительно путей и сроков отмены ограничений, введенных ранее из-за вспышки нового коронавируса, практически завершена. По словам Трампа, его телефонная конференция со всеми 50 губернаторами, на которой будут обсуждаться вопросы такого рода, может состояться в четверг, 16 апреля.

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Как известно, Трамп объявил 29 марта о продлении до 30 апреля санитарных ограничений. До этого аналогичные меры вводились на 15 дней. На территории США работают лишь реализующие товары первой необходимости магазины и аптеки. Рестораны и кафе принимают заказы только навынос. Спортзалы, промтоварные магазины, музеи, учебные заведения, кинозалы и театры закрыты.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, в США зафиксировано почти случаев заражения коронавирусом, умерли 26 041 человек.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что его администрация временно прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения, пока в Вашингтоне изучают то, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией COVID-19.

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