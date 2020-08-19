Трамп рассказал, кто может приобрести TikTok

Президент США Дональд Трамп считает, что американская корпорация Oracle может приобрести соцсеть TikTok, но сделку необходимо провести до 15 сентября, – пишет ТАСС.

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"Думаю, что Oracle – отличная компания, ее владелец Ларри Эллисон – потрясающий человек. Полагаю, что Oracle может справиться с этим (с заключением сделки – Ред.). Мы дали время до 15 сентября, после этого TikTok будет закрыта. Microsoft или другие компании могут купить TikTok, но США должны получить долю, наше министерство финансов должно получить хорошую компенсацию", – заявил Трамп.

Oracle провела предварительные переговоры с китайской компанией ByteDance о покупке TikTok на территории США, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

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Напомним, 20 июля Палата представителей Конгресса США одобрила внесение поправки в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября) о запрете использования TikTok в госорганах . Как считают американские власти, эта программа собирает данные, которые могут быть использованы для осуществления кибератак на Соединенные Штаты.

В свою очередь госсекретарь США Майкл Помпео пригрозил Китаю санкциями за шпионаж в соцсети TikTok. Согласно последним оценкам, число пользователей TikTok в мире превышает 800 млн человек. Соцсетью пользуются в 150 странах.

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