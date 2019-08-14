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Трамп рассказал, насколько обеднел после избрания президентом США

Сегодня, 16:46

Заявления Трампа о суммах, которые он якобы теряет из-за своего избрания президентом, невозможно проверить

Фото: REUTERS/Al Drago

Фото: REUTERS/Al Drago

Президент США Дональд Трамп заявил, что в результате избрания главой государства потерял до 5 млрд долларов. В такую сумму он оценил доходы, которые, по его мнению, упустил, отказавшись от продолжения карьеры бизнесмена, а также расходы на адвокатов из-за поданных против него исков. 

"Это (пребывание на посту президента США – Ред.), возможно, стоит мне от трех миллиардов до пяти миллиардов долларов, – цитирует телеканал NBC заявление Трампа. - Но мне все равно, меня это не волнует".

В своей речи он в очередной раз подчеркнул, что намерен добиваться переизбрания на пост президента.

"То, что я президент, стоит мне целого состояния", - утверждал Трамп. Американский президент посетовал, что он много тратит на адвокатов, потому что его оппоненты, по его словам, "каждый день" подают против него иски в суды.

Телеканал NBC отмечает, что заявления Трампа о суммах, которые он якобы теряет из-за своего избрания президентом, невозможно проверить. Нынешний хозяин Белого дома ранее неоднократно заявлял, что его состояние превышает 10 млрд долларов. Согласно опубликованному в марте рейтингу журнала Forbes, суммарная стоимость активов Трампа составляет около 3,1 млрд долларов.

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Во время предвыборной кампании 2016 года Трамп заявлял о намерении опубликовать налоговые декларации, однако так и не сделал этого. Он объясняет это проверками в отношении его бизнеса. Трамп подчеркивал, что адвокаты не советуют ему раскрывать данные, о которых идет речь. В мае 2017 года в одном из интервью он заявил, что, возможно, опубликует свои налоговые декларации только после того, как покинет пост президента.

Еще до инаугурации Трамп заявил, что покинул все занимаемые им посты в принадлежащей ему Trump Organization ("Трамп организейшн"), чтобы передать их под управление своих сыновей Дональда и Эрика. Он также решил консолидировать все свои компании под эгидой головной группы, вести общую бухгалтерию и отчетность. Вместо продажи своих активов Трамп перевел их в трастовый фонд, возглавляемый его сыновьями. При этом Трамп не стал избавляться от своих компаний, так как это, по словам юристов, означало бы их распродажу за бесценок в ущерб интересам остальных членов семьи.

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опередил бы действующего президента Дональда Трампа на 8% на президентских выборах, если бы они проводились сейчас, говорится в опросе SurveyUSA.

Отметим, согласно результатам последнего опроса, демократа бывший вице-президент США Джо Байдена поддерживают 50% потенциальных избирателей, тогда как республиканцу Дональду Трампу свои голоса отдали бы только 42%. 

Напомним, Байден объявил об официальном вступлении в гонку 25 апреля. Он намерении баллотироваться на пост президента, заявили уже около двух десятков демократов. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года.

В свою очередь сам президент США Дональд Трамп заявил, что в 2020 году он победит на президентских выборах с еще большим преимуществом над конкурентом, чем в 2016 году.

Мы также писали о секс-скандале вокруг этого политика. Не так давно несколько женщин заявили, что Байден проявлял к ним знаки внимания, которые вполне можно расценить как сексуальные домогательства – гладил по волосам, трогал за бедра и целовал в затылок.

Выдвижение кандидатов в президенты в США началось еще в январе. В материале "В США стартовали выборы президента: кто против Трампа" сайт "Сегодня" подробно расписал диспозицию, сложившуюся в станах демократов и республиканцев на момент старта. Интригой на тот момент было несколько вопросов.

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США Трамп Дональд Трамп

Источник: ТАСС

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