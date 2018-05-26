Трамп рассказал о подготовке к встрече Ким Чен Ыном

США и КНДР ведут продуктивные переговоры по саммиту, который может пройти 12 июня. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в своем Twitter.

"Мы ведем очень продуктивные переговоры с Северной Кореей о том, чтобы все же провести саммит, который если и произойдет, то, скорее всего, по-прежнему в Сингапуре, в тот же день – 12 июня", – заверил американский президент.

Кроме того, он добавил, что "при необходимости" его встреча с северокорейским лидером может пройти и позже намеченной даты.

Напомним, ранее Госдепартамент США передал КНДР письмо Дональда Трампа об отмене саммита 12 июня в Сингапуре.

При этом американские Вооруженные силы были приведены в повышенную боевую готовность и готовы к действиям "в случае необходимости" в связи с отменой саммита США и КНДР.

В свою очередь, представители КНДР отметили, что "очень сожалеют" о внезапной отмене президентом США Дональдом Тампом саммита с Ким Чен Ыном, который должен был произойти 12 июня в Сингапуре. Они считают, что решение принято "из-за недостатка воли или отсутствия самоуверенности".