Трамп рассказал о "сильном и позитивном сигнале из КНДР"

Сегодня, 00:44

На параде в Пхеньяне не было замечено межконтинентальных баллистических ракет

фото AFP
фото AFP

Президент США Дональд Трамп в воскресенье дал высокую оценку решению властей КНДР не демонстрировать на военном параде ракеты, способные нести ядерное оружие.

"КНДР недавно провела свой парад в честь 70-летия со дня основания страны. И, вопреки своей привычке, не показала свои ядерные ракеты. Темой (выступлений на параде – ред.) был мир и экономическое развитие", – написал он в Twitter.

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По мнению президента США, "это очень сильный и позитивный сигнал из КНДР. Благодарю председателя Кима (лидера КНДР Ким Чен Ына – ред.). Мы всем докажем, что они ошибались на наш счет! Нет ничего лучше диалога между двумя людьми, которые хорошо относятся друг к другу".

Ранее сообщалось, что на параде в Пхеньяне не было замечено межконтинентальных баллистических ракет. По сообщению агентства "Ренхап", в ходе этого мероприятия северокорейские власти постарались сделать акцент на мирных аспектах жизни.

Напомним, ранее КНДР завершила демонтаж ядерного полигона Пхунгери. Это произошло в присутствии иностранных журналистов. К наблюдению за закрытием полигона допустили журналистов из США, Великобритании, России, Китая и Южной Кореи, но не экспертов. Уничтожение происходило серией взрывов, которая продолжалась несколько часов.

Как известно, 12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. Трамп и Ким Чен Ын по итогам переговоров подписали совместный документ. В нем Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а США обязались в ответ предоставить ему гарантии безопасности.

Также сообщалось, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын готовит "подарок" для Трампапотому что хочет завершить денуклеаризацию до конца президентского срока главы Белого дома.
США, КНДР, ракеты, Трамп, ядерное оружие, парад, Дональд Трамп
Источник:

Интерфакс-Украина

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