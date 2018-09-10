Трамп рассказал о "сильном и позитивном сигнале из КНДР"

На параде в Пхеньяне не было замечено межконтинентальных баллистических ракет

Президент США Дональд Трамп в воскресенье дал высокую оценку решению властей КНДР не демонстрировать на военном параде ракеты, способные нести ядерное оружие.

"КНДР недавно провела свой парад в честь 70-летия со дня основания страны. И, вопреки своей привычке, не показала свои ядерные ракеты. Темой (выступлений на параде – ред.) был мир и экономическое развитие", – написал он в Twitter.

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По мнению президента США, "это очень сильный и позитивный сигнал из КНДР. Благодарю председателя Кима (лидера КНДР Ким Чен Ына – ред.). Мы всем докажем, что они ошибались на наш счет! Нет ничего лучше диалога между двумя людьми, которые хорошо относятся друг к другу".

Ранее сообщалось, что на параде в Пхеньяне не было замечено межконтинентальных баллистических ракет. По сообщению агентства "Ренхап", в ходе этого мероприятия северокорейские власти постарались сделать акцент на мирных аспектах жизни.

Напомним, ранее КНДР завершила демонтаж ядерного полигона Пхунгери. Это произошло в присутствии иностранных журналистов. К наблюдению за закрытием полигона допустили журналистов из США, Великобритании, России, Китая и Южной Кореи, но не экспертов. Уничтожение происходило серией взрывов, которая продолжалась несколько часов.

Как известно, 12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. Трамп и Ким Чен Ын по итогам переговоров подписали совместный документ. В нем Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а США обязались в ответ предоставить ему гарантии безопасности.

Также сообщалось, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын готовит "подарок" для Трампа, потому что хочет завершить денуклеаризацию до конца президентского срока главы Белого дома.