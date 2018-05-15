Трамп рассказал о состоянии здоровья жены после операции

Президент не присутствовал в клинике во время операции, однако позже навестил супругу Меланию

Супруга президента США Дональда Трампа Мелания была госпитализирована в понедельник. Ей сделали операцию для лечения доброкачественной опухоли в почках. Трамп проведал супругу уже ближе к вечеру и провел с ней около часа. Об этом сообщает CNN.

Представитель офиса супруги президента Стефани Гришем, Мелании Трамп было необходимо пройти процедуру эмболизации почек. По ее словам, операция завершилась успешно и без осложнений.

Во время операции Трамп находился в Белом доме и следовал своему первоначальному рабочему графику. Он нашел время для визита только во второй половине дня, и сообщил об этом на своей странице в социальной сети.

Прибыл в медицинский центр Уолтера Рида, чтобы увидеть нашу прекрасную первую леди, Меланию. Успешная процедура, у нее хорошее настроение. Спасибо всем доброжелателям! – написал он.

По наиболее благополучным прогнозам, Мелания Трамп должна выписаться из госпиталя уже на этой неделе.

Напомним, также 14 мая дочь президентской четы Иванка Трамп участвовала в официальном открытии посольства США в Иерусалиме.