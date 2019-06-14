Трамп рассказал о своей встрече с "принцем Китов"

Курьезная опечатка в Twitter полностью извратила смысл послания президента США

После того как президент США Дональд Трамп опечатался в имени своей супруги, пользователи соцсетей вновь троллят его за забавную описку в Twitter.

Так, отвечая на критику со стороны журналистов в своей адрес за готовность выслушать компромат на своих политических соперников, хозяин Белого дома назвал сына британской королева, принца Уэльского Чарльза, "Принцем Китов".

"Я только что встречался с королевой Англии (Великобритании), принцем Китов (Prince of Whales вместо Wales – принц Уэльский, ред.), премьер-министром Великобритании, премьер-министром Ирландии, президентом Франции и президентом Польши. Мы говорили обо "всем"! Мне что, следует немедленно звонить в ФБР об этих разговорах и встречах? Смешно! Мне бы тогда больше никогда никто не стал доверять", – написал президент.

Скоро запись удалили и выложили уже исправленную версию. Но это не помешало пользователям интернета выложить множество фотожаб.











Стоит отметить, что это уже не первая опечатка Трампа в микроблогах. Один из самых известных казусов произошел в 2017 году, когда на его странице появилась загадочная надпись "Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе". Твит пробыл в ленте президента несколько часов, после чего был удален.

Кроме того, американский президент оконфузился на саммите АСЕАН, который проходил пару лет назад на Филиппинах, не сумев сразу разобраться в традиционном для мероприятия рукопожатии.

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