Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Трамп рассказал о своей встрече с "принцем Китов"

14 июня, 11:30

Курьезная опечатка в Twitter полностью извратила смысл послания президента США


После того как президент США Дональд Трамп опечатался в имени своей супруги, пользователи соцсетей вновь троллят его за забавную описку в Twitter.

Так, отвечая на критику со стороны журналистов в своей адрес за готовность выслушать компромат на своих политических соперников, хозяин Белого дома назвал сына британской королева, принца Уэльского Чарльза, "Принцем Китов".

"Я только что встречался с королевой Англии (Великобритании), принцем Китов (Prince of Whales вместо Wales – принц Уэльский, ред.), премьер-министром Великобритании, премьер-министром Ирландии, президентом Франции и президентом Польши. Мы говорили обо "всем"! Мне что, следует немедленно звонить в ФБР об этих разговорах и встречах? Смешно! Мне бы тогда больше никогда никто не стал доверять", – написал президент.

Скоро запись удалили и выложили уже исправленную версию. Но это не помешало пользователям интернета выложить множество фотожаб.

Стоит отметить, что это уже не первая опечатка Трампа в микроблогах. Один из самых известных казусов произошел в 2017 году, когда на его странице появилась загадочная надпись "Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе". Твит пробыл в ленте президента несколько часов, после чего был удален. 

Кроме того, американский президент оконфузился на саммите АСЕАН, который проходил пару лет назад на Филиппинах, не сумев сразу разобраться в традиционном для мероприятия рукопожатии.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Великобритания, курьез, Трамп, конфуз, принц чарльз, Дональд Трамп, опечатка

Вы сейчас просматриваете новость " Трамп рассказал о своей встрече с "принцем Китов"". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Связанные одной нитью: Трамп и Дуда "объединились"

Вчера, 17:07

Паутина между Трампом и Дудой – хороший знак, считают пользователи соцсетей

Трамп хочет наладить подпорченные отношения с Россией

7 июня, 06:26

Трамп считает, что отношения с Россией испортила "охота на ведьм"

Трамп уверен, что добьется торгового соглашения с Китаем

7 июня, 06:48

По словам Трампа, китайцы хотят заключить сделку уже сейчас

Трамп наносит ущерб американскому образу жизни – обозреватель The New York Times

10 июня, 01:54

По словам журналиста, во время президентства Трампа США стали "холодным и унылым местом"

Трамп поедет в Южную Корею после саммита G20

10 июня, 23:19

Госсекретарь США Майкл Помпео будет сопровождать президента Дональда Трампа

Трамп получил письмо от Ким Чен Ына

12 июня, 00:54

Трамп считает, что у КНДР под руководством Ким Чен Ына невероятный потенциал

Виноваты родители: в деле об убийстве Кирилла поворот

Как питаться летом, чтобы потерять вес: пять вкусных идей

Что делать, если изо рта появился неприятный запах

Когда выкапывать тюльпаны, нарциссы и другие луковицы цветов

Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко

В Одесской области заросший лиман привлек пеликанов

Названы смартфоны с самым большим уровнем излучения

Как обставить маленькую ванную: несколько полезных советов

12 дизайнерских находок для обустройства кухни

ТОП-семь причин, по которым могут раскороновать «вора в законе»

Распродажа в городе : квадрокоптеры и дроны со скидкой

Табу на Святую Троицу: что делать нельзя ни в коем случае

Связанные одной нитью: Трамп и Дуда "объединились"

Вчера, 17:07

Паутина между Трампом и Дудой – хороший знак, считают пользователи соцсетей

Как пережить наступающую жару: советы врачей и расценки

Вчера, 07:00

За окном +35. Медики советуют чаще пить и отказаться от походов в солярий

Нестабильный газовый тариф: с чем подойдем к отопительному сезону

12 июня, 07:51

С мая в каждой области – свой тариф на газ. В некоторых удешевление в мае составило всего 1 копейку

Все против всех: кто "на баррикадах" в Молдове и какова роль России

12 июня, 07:37

Лидеры парламентских выборов оказались антагонистами во всем

Конституционный бой: как прошло заседание по делу о роспуске Верховной Рады

12 июня, 07:22

Суд часто уходил на перерыв и пережил ложное минирование. Решения ждут к 29 июня

Украина может потерять западные области: названа страна-угроза

Ученые выяснили, почему очищенную воду пить опасно

Почему у женщины растет животик? 5 основных причин
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь