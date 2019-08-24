Трамп рассказал о своих ожиданиях от саммита G7

Президент США готовится к продуктивным встречам в Биарицце

Дональд Трамп / Фото: AFP

Саммит "Большой семерки", который пройдет во французской Биарицце 24-26 августа, будет продуктивным.

В этом выразил уверенность американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов о своих ожиданиях от встреч на полях саммита.

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"Я думаю, они будут очень продуктивными", — отметил он на Южной лужайке Белого дома перед вылетом на мероприятие 23 августа.

Лидеры стран G7 на саммите обсудят проблематику гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. Соответствующие рекомендации мировым лидерам представят на встрече высокого уровня сопредседателя Совета G7 по гендерному равенству нобелевские лауреаты Надежда Мурад и Денис Муквеге.

Напомним, ранее американский президент назвал формат G8 "гораздо более целесообразным", чем G7, потому что, по его словам, многие вещи, которые обсуждают его участники, "касаются России". По данным СМИ, Трамп намерен обсудить идею возвращения к формату G8 на предстоящем саммите.

Против возвращения РФ уже выступили лидеры Германии, Франции и Великобритании. Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Борис Джонсон напомнили, что сперва Москва должна прекратить аннексию Крыма и оккупацию Донбасса.

Все подробности в спецтеме Cаммит G7

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