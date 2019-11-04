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Трамп рассказал об отношениях с Украиной

4 ноября, 01:25

Американский лидер отметил, что его поддержка Украины тоже очень хорошая

Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Президент США Дональд Трамп, который надеется на скорую встречу с Зеленским в Белом доме, заявил, что его отношения с Украиной "очень хорошие", передает Fox News.

"Мои отношения с Украиной очень хорошие. Мои отношения с Россией очень хорошие. Мои отношения с Китаем очень хорошие. Люди не понимают, я могу ладить (с другими государствами, – ред.)", - сказал он и добавил, что его поддержка Украины тоже "очень хорошая".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Трамп ненавидел Украину с первых дней пребывания на посту.

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Напомним, мы сообщали, что в США опубликовали документы о возможных связях Трампа с Россией. Президент США хотел получить украденную переписку Хиллари Клинтон.

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Кроме того, президент США Дональд Трамп намерен встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме.

Ранее американские СМИ сообщили, что в июле Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена. Несмотря на то что и в Киеве, и в Вашингтоне факт давления отрицали, нижняя палата Конгресса все же инициировала процедуру импичмента.

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Россия отношения Украина Дональд Трамп

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