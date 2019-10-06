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Трамп рассказал, почему говорил с Зеленским

6 октября, 11:00

То словам Трампа, он звонил по просьбе одного из министров

/ Фото: REUTERS/Leah Millis

Президент США Дональд Трамп заявил, что звонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому по просьбе министра энергетики Рика Перри. Об этом глава Белого дома сказал республиканцам в палате представителей США, cообщает Axios.

Известно, что телефонный разговор Трампа с однопартийцами состоялся 4 октября.

"Немногие знают это, но я даже не хотел звонить (Зеленскому – ред.). Единственная причина, по которой я позвонил, потому что Рик попросил меня. Что-то о заводе по сжижению газа", – сказал Трамп.

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Журналисты предположили, что таким заявлением американский лидер попытался снять с себя ответственность за возникший скандал.

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Фото: REUTERS/Simon Dawson

Напомним, ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп хочет встретиться с человеком, который подал жалобу о давлении на президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский сделал четкое заявление по поводу разгоревшегося скандала о разговоре. Он сказал, что Украина не будет проводить никаких расследований по приказу других стран. Зеленский также отметил, что Киев вряд ли опубликует свою версию стенограммы телефонных переговоров с Трампом, которые состоялись 25 июля.

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента " на нашем сайте.

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