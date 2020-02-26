Трамп рассказал, сколько американских военных оставит в Афганистане

Соединенные Штаты намерены сократить свое военное присутствие в Афганистане до уровня в 8,6 тыс. военнослужащих. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам визита в Индию.

"Мы предпринимаем серьезные усилия, чтобы сократить численность до 8,6 тыс. человек, – сказал он, отвечая на вопрос о перспективах военного присутствия США в Афганистане. – Люди этому рады. Затем мы примем решение о том, каков будет финальный результат".

Трамп также выразил надежду на заключение соглашения с талибами, которое ожидается в конце февраля и отметил, что пока динамика ситуации в Афганистане положительная. "Прошло уже два дня при минимальном уровне насилия. Посмотрим, что будет дальше, но все хотят, чтобы это произошло", – добавил американский президент.

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Трамп отметил, что США в случае вывода войск из Афганистана сохранит в самой стране и регионе разведывательные структуры, которые помогут отслеживать ситуацию и вмешаться в нее при необходимости. "Этот регион – инкубатор проблем. И когда мы вернем их домой (американских военных – Ред.), мы скажем, что если что-то случится, то мы ударим очень сильно", – отметил американский лидер.

Президент США добавил, что США могли бы легко добиться военной победы в Афганистане, однако не будут этого делать, поскольку такое решение повлечет гибель множества людей.

"Мы могли бы легко победить, если бы я хотел убить миллионы человек, но я не хочу убивать миллионы невинных", - сказал Трамп.

В настоящий момент, по данным СМИ, в Афганистане находится порядка 14 тысяч американских военных.

Ранее сообщалось, США намерены подписать соглашение с радикальным движением "Талибан" 29 февраля.

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