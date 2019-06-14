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Трамп рассматривает четыре кандидатуры на пост пресс-секретаря Белого дома

14 июня, 19:47

Сара Сандерс покинет должность пресс-секретаря Белого дома в конце текущего месяца

Фото: REUTERS/Leah Millis
Фото: REUTERS/Leah Millis.

Президент США Дональд Трамп рассматривает четыре кандидатуры на пост пресс-секретаря Белого дома вместо Сары Сандерс, которая покинет должность в конце текущего месяца. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

По его данным, американский лидер может назначить на этот пост нынешнего заместителя Сандерс – Хогана Гидли, помощника главы Минфина США по связям с общественностью Тони Саега, официального представителя первой леди Меланьи Трамп – Стефани Гришэм.

Кроме того, согласно сведениям Reuters, новым пресс-секретарем Белого дома может стать Хезер Науэрт, которая до апреля этого года являлась главой пресс-службы Госдепартамента США. Трамп ранее намеревался выдвинуть ее на должность постпреда США при ООН, однако Науэрт ответила отказом в связи с семейными обстоятельствами.

О том, что Сара Сандерс вскоре покинет пост пресс-секретаря Белого дома, Трамп объявил в минувший четверг. По его словам, она вернется в свой родной штат Арканзас. Трамп также выразил надежду, что 36-летняя Сандерс решит баллотироваться на пост губернатора Арканзаса.

Сандерс была назначена на должность пресс-секретаря Белого дома в июле 2017 года. Она сменила на этом посту Шона Спайсера.

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Тег США, Трамп, Сандерс

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Источник:

ТАСС

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