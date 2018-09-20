Трамп раздал хот-доги в разрушенном ураганом городе

Президент США побывал в пострадавших от стихии районах Северной Каролины и помог волонтерам

На западе США продолжает бушевать шторм "Флоренс", жертвами которого в штатах Вирджиния, Северная и Южная Каролина стали уже 37 человек – люди гибнут из-за подтоплений, падения деревьев и обрушений зданий.

Кроме того, в Северной Каролине в результате стихийного бедствия 343 тыс. человек остались без света в домах.

Из-за стихийного бедствия губернатор штата, демократ Рой Купер, призвал тысячи эвакуированных американцев повременить с возвращением домой.

Побывал в пострадавших районах Северной Каролины и президент США Дональд Трамп. Лидер нации пообщался с местными жителями, помог волонтерам раздать контейнеры с пищей, преимущественно хот-догами, и выразил свои соболезнования пострадавшим.

Прогуливаясь по улицам пострадавшего города, едва ли не сильнее всего его удивила яхта, вынесенная водой в жилой район.

"Это невероятно! Что здесь вообще происходило? Лодка посреди города. Как она здесь припарковалась у дома? Кто это сделал? Не признаются", – сказал глава Белого дома.

Напомним, что ранее сообщалось о 35 жертвах урагана "Флоренс".

Как уже сообщалось, в штате Вирджиния шторм "Флоренс" спровоцировал по крайней мере 16 торнадо.



