Трамп разрешил ЦРУ не указывать количество жертв среди цивильных от ударов США
В подписанном указе отмечается, что гибель гражданских от ударов американских дронов может не вноситься в отчеты ЦРУ
Дональд Трамп подписал указ, который частично отменяет требования по обнародованию числа мирных жителей, которые погибли в результате ударов США по объектам боевиков вне зон активных боевых действий. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Издание The Atlantic уточняет, что Пентагон по-прежнему обязан раскрывать информацию о жертвах среди гражданского населения, однако в отчетность не входят погибшие от ударов беспилотников ЦРУ. В 2017 году ЦРУ уже не предоставило доклад о жертвах среди гражданского населения.
Требование публиковать отчетность о жертвах среди гражданского населения ввел в 2016 году предыдущий президент США Барак Обама. Тем самым он стремился повысить прозрачность военных операций и сократить случаи трагической гибели мирных жителей.
Как сообщалось, США планируют разместить свои ударные беспилотники в Европе на случай, если понадобится отражать российскую агрессию.
Напомним, что в апреле 2017 года армия США нанесла массированный удар крылатыми ракетами по военным базам Асада в Сирии.
Уже в апреле 2018 года США, Франция и Великобритания выпустили 105 ракет во время удара по военным объектам Асада Сирии.
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