Трамп разрешил ЦРУ не указывать количество жертв среди цивильных от ударов США

В подписанном указе отмечается, что гибель гражданских от ударов американских дронов может не вноситься в отчеты ЦРУ

Фото: Flickr

Трамп разрешил ЦРУ не указывать количество жертв среди цивильных от ударов США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/91c/ea4/5c791cea47e69.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/91c/ea4/5c791cea47e69.jpg 2019-03-08T09:54:00+02:00 США В подписанном указе отмечается, что гибель гражданских от ударов американских дронов может не вноситься в отчеты ЦРУ

Дональд Трамп подписал указ, который частично отменяет требования по обнародованию числа мирных жителей, которые погибли в результате ударов США по объектам боевиков вне зон активных боевых действий. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Издание The Atlantic уточняет, что Пентагон по-прежнему обязан раскрывать информацию о жертвах среди гражданского населения, однако в отчетность не входят погибшие от ударов беспилотников ЦРУ. В 2017 году ЦРУ уже не предоставило доклад о жертвах среди гражданского населения.

Требование публиковать отчетность о жертвах среди гражданского населения ввел в 2016 году предыдущий президент США Барак Обама. Тем самым он стремился повысить прозрачность военных операций и сократить случаи трагической гибели мирных жителей.

Как сообщалось, США планируют разместить свои ударные беспилотники в Европе на случай, если понадобится отражать российскую агрессию.

Напомним, что в апреле 2017 года армия США нанесла массированный удар крылатыми ракетами по военным базам Асада в Сирии.

Уже в апреле 2018 года США, Франция и Великобритания выпустили 105 ракет во время удара по военным объектам Асада Сирии.

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