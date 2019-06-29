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Трамп решил не вводить новые пошлины на китайские товары

29 июня, 08:05

Лидеры стран решили возобновить торговые переговоры

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria.

Во время встречи на полях саммита G20 в японской Осаке председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп решили возобновить торговые переговоры между двумя странами. Также США обязались не вводить новые пошлины в отношении китайских товаров, сообщило Центральное телевидение Китая.

По данным телеканала, торгово-экономические делегации двух стран еще "обсудят конкретные вопросы". Полноформатная встреча Си Цзиньпина и Трампа на полях саммита продолжалась в общей сложности около 80 минут.

Напомним, ранее Китай поставил США условие по торговым переговорам. Пекин намерен твердо отстаивать свои государственные интересы и выступает за дальнейшие консультации.

Также мы писали о том, что с 10 мая США повысили пошлины в отношении китайских товаров с 10% до 25% на общую сумму 200 млрд долларов. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще на 300 млрд долларов. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.

В ответ власти Китая заявили, что с 1 июня 2019 года введут ответные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму 60 млрд долларов.

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Тег Китай, США, переговоры, G20, пошлины, решение

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Источник:

ТАСС

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