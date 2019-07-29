Дэн Коутс. Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Трамп решил обезглавить американскую разведку https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D1%8D%D0%BD%20%D0%9A%D0%BE%D1%83%D1%82%D1%81 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D1%8D%D0%BD%20%D0%9A%D0%BE%D1%83%D1%82%D1%81 2019-07-29T15:29:00+03:00 США Президент США анонсировал отставку директора Национальной разведки Дэна Коутса

Вслед за увольнением главы секретной службы США Рэндольфа Аллеса американский президент Дональд Трамп анонсировал замену главы Национальной разведки, которая координирует работу американских спецслужб.

У себя в Twitter глава Белого дома написал, что в середине августа действующий глава ведомства Дэн Коутс сложит свои полномочия, которые перейдут конгрессмену-республиканцу от Техаса Джону Ратклиффу.

"Я рад объявить о назначении уважаемого конгрессмена от Техаса Джона Ратклиффа на должность директора Национальной разведки. Бывший американский прокурор, он будет руководить и вдохновлять великое государство, которое так любит. Нынешний директор Дэн Коутс покинет должность 15 августа. Я хотел бы поблагодарить Дэна за отличную службу нашей стране. Имя исполняющего обязанности директора ведомства огласят в ближайшее время", – сообщил Трамп.

Реклама

В тренде Чего ждать от курса доллара через неделю: озвучен прогноз

Перед своим назначением в марте 2017 года Дэниел Коутс много лет был членом Сената от штата Индиана. Как пишут СМИ, между Трампом и Коутсом не сложилось доверительный отношений, поэтому президент уже несколько раз собирался его уволить, но по настоятельным просьбам своих помощников этого не делал.

Должность главы Нацразведки назначается президентом США, но требует утверждения Сенатом.

Напомним, ранее в этом году подала в отставку министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен. Якобы Трамп был недоволен ею из-за отсутствия четкой позиции в миграционном вопросе, в частности недостаточно жесткой позицией по строительству стены на границе с Мексикой и депортации нелегальных мигрантов.

Помимо того, в июле объявил о своей скорой отставке министр труда США Александр Акоста. Он сложил свои полномочия из-за скандала вокруг американского миллиардера Джеффри Эпштейна.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама