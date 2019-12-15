Трамп решил вывести треть войск США из Афганистана – СМИ

Вслед за Сирией, из которой Белый дом вывел практически весь военный контингент, американский президент скоро может объявить о выводе значительной части войск еще из одной страны.

Ссылаясь на собственные источники, телеканал NBC News сообщил, что Дональд Трамп планирует отозвать из Афганистана порядка четырех тысяч американских военных.

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На сегодняшний день в этой стране размещены 12-13 тысяч военнослужащих из США. Когда именно начнется вывод военных неизвестно, но этот процесс займет примерно пару месяцев. В результате в Афганистане должны остаться примерно 8-9 тыс. военнослужащих.

В ноябре президент США Дональд Трамп заявил, что террористы из движения "Талибан" хотят заключить мирное соглашение с Вашингтоном, но на этой неделе спецпредставитель Белого дома по примирению в Афганистане Залмай Халилзад заявил о короткой паузе в мирных переговорах США с талибами.

Кроме того, в этом году госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Дональд Трамп поручил ему начать выводить войска из Афганистанадо 2020 года. Якобы таким образом он решил покончить с бесконечными войнами, выразив надежду на то, что потребность в боевых силах в регионе уменьшится.