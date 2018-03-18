Трамп решил запретить криптовалюту Венесуэлы

Сегодня, 02:20

Мера по ограничению операций с криптовалютой Венесуэлы будет внесена в новый пакет антивенесуэльских санкций

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Американский президент Дональд Трамп намерен ограничить финансовые операции с криптовалютой Венесуэлы El Petro, сообщает McClatchy.

Пока неизвестно, каким образом будет реализовано ограничение, однако отмечается, что данная мера будет прописана в новом пакете санкций против Венесуэлы.

Стремясь обойти финансовые санкции, введенные против нее США и Европейским союзом, Венесуэла стала первой страной в мире с собственной криптовалютой. С 20 февраля страна начала предпродажу криптовалюты El Petro (петро), подтвержденной запасами нефти, газа, золота и алмазов.

Венесуэла получила 735 миллионов долларов в первый же день предварительной продажи своей криптовалюты Petro, даже несмотря на то, что парламент государства, находящийся в вечной оппозиции президенту, объявил ее незаконной. Введение Petro имело целью помочь управляемой социалистическим правительством стране выйти из глубокого кризиса, в то время, как официальная валюта страны – боливар – переживает гиперинфляцию.

Ранее сообщалось, что Венесуэла попала на второе место рейтинга самых опасных городов мира.

Напомним, в Венесуэле отложили президентские выборы.
Венесуэла, Трамп, финансовые операции, криптовалюты
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Зеркало недели

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