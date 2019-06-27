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Трамп, Россия и климат: как прошли первые дебаты кандидатов в президенты США

27 июня, 12:21

В первом туре дебатов члены Демократической партии сказали, кого считают главной угрозой Соединенным Штатам

Фото: AFP

Главной угрозой Соединенным Штатам является Дональд Трамп. Так считает кандидат в президенты от Демократической партии и губернатор штата Вашингтон Джей Инсли.

Такое заявление, сделанное политиком на первых теледебатах участников президентской гонки от Демпартии, сорвало настоящий шквал аплодисментов.

Среди прочих угроз называли Китай, Иран, изменение климата, распространение ядерного оружия. Кроме того, мэр Нью-Йорка Билл ди Блазио назвал главной угрозой США Россию.

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Издание Washington Examiner провело онлайн-опрос, который показал, что больше остальных зрителям понравилось выступление конгрессвумен Тулси Габбард, которую назвали победительницей дебатов 39%.

Остальные кандидаты от нее отстают: Элизабет Уоррен (21%), Хулиан Кастро (10%), Бето О'Рурк (7%), Кори Букер (6%).

В то же время, телеканал CNN назвал победителями теледебатов Кастро, Уоррен и Букера.

По мнению же бывшего пресс-секретаря президента США Билла Клинтона Джо Локхарта, которого попросили оценить выступление кандидатов, победителем дебатов стала сенатор Уоррен. На вторую и третью позицию он поместил Кастро и губернатора штата Вашингтон Джея Инсли.

В первом туре дебатов, который прошел в Майами 26 июня, приняли участие 10 из 25 кандидатов. Еще столько же выступят на следующий день.

Напомним, что действующий президент США Дональд Трамп не сильно оценил участников дебатов. Во время трансляции он написал на своей странице в Twitter "Скучно".

Как мы уже писали, главным конкурентом Трампа на выборах считается бывший вице-президент Джо Байден. Согласно опросу газеты The Hill, среди всех кандидатов-демократов он располагает поддержкой 35% электората партии.

В то же время, этой весной Байден попал в секс-скандал, подробнее о котором вы можете узнать в видеосюжете:


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Тег выборы, дебаты, теледебаты, выборы в США, президент США, Выборы президента США-2020

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Источник:

Интерфакс

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