Трамп с нетерпением ждет встречи с Ким Чен Ыном в ближайшее время
Трамп в воскресенье посетил Южную Корею, а также демилитаризованную зону на границе двух корейских государств
Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в ближайшее время. Соответствующее сообщение он разместил в Twitter.
"Было замечательно встретиться с председателем [Госсовета] Северной Кореи Ким Чен Ыном в эти выходные. У нас была отличная встреча, он выглядел очень хорошо и очень здоровым. Я с нетерпением жду встречи с ним снова в ближайшее время", — написал президент.
Он также заявил, что переговоры США и КНДР на рабочем уровне возобновляются. "Между тем наши команды встретятся, чтобы выработать некоторые решения долгосрочных и сохраняющихся проблем. Спешить не надо, но я уверен, что мы в конечном итоге достигнем [цели]!" — заключил хозяин Белого дома. В июне спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн сообщил, что переговоры рабочего уровня прервались со времени встречи лидеров двух стран, состоявшейся в Ханое.
Трамп в воскресенье посетил Южную Корею, а также демилитаризованную зону на границе двух корейских государств.
Ранее президент США заявлял, что его встреча с Ким Чен Ыном стала очень продуктивной, хоть и неожиданной.
Напомним, в КНДР назвали исторической встречу Ким Чен Ына и Трампа. Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей.
Ранее мы писалиДональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей, куда глава Белого дома прибыл заблаговременно, чтобы осмотреть позиции. После прибытия лидера КНДР прошла короткая встреча, в которой участвовал и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, а потом начались переговоры.
После переговоров Трамп заявил, что США и КНДР возобновят переговоры рабочего уровня о денуклеаризации Корейского полуострова в течение 2-3 недель. Также Трамп предложил Ким Чен Ыну посетить США, а севернокорейский лидер пригласил американского президента в КНДР.
Трамп в ходе разговора с ним перешагнул через демаркационную линию между двумя корейскими государствам и сделал несколько шагов, став первым действующим президентом США, побывавшим на территории КНДР.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Трамп с нетерпением ждет встречи с Ким Чен Ыном в ближайшее время". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США не согласятся на частичный отказ КНДР от "ядерной заморозки"
Йонбен – крупнейший ядерный объект КНДР, созданный в 1964 году
Трамп прокомментировал встречу с Ким Чен Ыном
Президент США рад был провести переговоры с лидером КНДР
Переговоры между США и КНДР: Помпео назвал возможную дату
По словам госсекретаря, Соединенные Штаты готовы сотрудничать с Северной Кореей
В КНДР назвали исторической встречу Ким Чен Ына и Трампа
Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей