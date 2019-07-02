Трамп с нетерпением ждет встречи с Ким Чен Ыном в ближайшее время

Трамп в воскресенье посетил Южную Корею, а также демилитаризованную зону на границе двух корейских государств

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в ближайшее время. Соответствующее сообщение он разместил в Twitter.

"Было замечательно встретиться с председателем [Госсовета] Северной Кореи Ким Чен Ыном в эти выходные. У нас была отличная встреча, он выглядел очень хорошо и очень здоровым. Я с нетерпением жду встречи с ним снова в ближайшее время", — написал президент.

Он также заявил, что переговоры США и КНДР на рабочем уровне возобновляются. "Между тем наши команды встретятся, чтобы выработать некоторые решения долгосрочных и сохраняющихся проблем. Спешить не надо, но я уверен, что мы в конечном итоге достигнем [цели]!" — заключил хозяин Белого дома. В июне спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн сообщил, что переговоры рабочего уровня прервались со времени встречи лидеров двух стран, состоявшейся в Ханое.

Трамп в воскресенье посетил Южную Корею, а также демилитаризованную зону на границе двух корейских государств.

Ранее президент США заявлял, что его встреча с Ким Чен Ыном стала очень продуктивной, хоть и неожиданной.

Напомним, в КНДР назвали исторической встречу Ким Чен Ына и Трампа. Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей.

Ранее мы писалиДональд Трамп и Ким Чен Ын встретились, как и ожидалось, на границе двух Корей, куда глава Белого дома прибыл заблаговременно, чтобы осмотреть позиции. После прибытия лидера КНДР прошла короткая встреча, в которой участвовал и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, а потом начались переговоры.

После переговоров Трамп заявил, что США и КНДР возобновят переговоры рабочего уровня о денуклеаризации Корейского полуострова в течение 2-3 недель. Также Трамп предложил Ким Чен Ыну посетить США, а севернокорейский лидер пригласил американского президента в КНДР.

Трамп в ходе разговора с ним перешагнул через демаркационную линию между двумя корейскими государствам и сделал несколько шагов, став первым действующим президентом США, побывавшим на территории КНДР.

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