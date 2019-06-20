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Трамп считает, что американские журналисты теряют интерес к его связям с Россией

20 июня, 06:23

СМИ не говорят так много о России

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque.

Трамп полагает, что СМИ США теряют интерес к приписываемым ему связям с Россией

Президент США Дональд Трамп считает, что американские средства массовой информации все меньше внимания уделяют спекуляциям относительно приписываемых ему связей с Москвой. Такое мнение американский лидер выразил в эфире телеканала Fox News Channel.

"СМИ не говорят так много о России, — отметил глава Белого дома. — Доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера подтвердил, что не было никакого сговора с Россией". "Я уже не слышу постоянно о России, кажется, они это прекратили", — сказал он. "Это все было мистификацией", — добавил Трамп.

Президент США отметил, что значительная часть американских СМИ сейчас все равно активно поддерживает его политических оппонентов. "Я борюсь с демократами, я борюсь со СМИ", — констатировал американский лидер. "Бороться со СМИ гораздо труднее, чем с демократами", — добавил он.

Ранее министерство юстиции США опубликовало сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера по расследованию вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Мюллер с мая 2017 года занимался расследованием якобы имевших место попыток России повлиять на предвыборный процесс в США в 2016 году.

Перед публикацией доклада в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.


Мы также писали и о реакции самого президента, который назвал это заключение окончательным поражением всех его политических оппонентов.

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Тег Россия, США, СМИ, Трамп, связь, Мюллер

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ТАСС

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