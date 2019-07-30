Фото: REUTERS/Mark Makela

Трамп считает, что Байден будет его соперником от демократов на выборах https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%B6%D0%BE%20%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%B6%D0%BE%20%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD 2019-07-30T23:15:37+03:00 США Трамп назвал Байдена "ничтожеством из Демократической партии»

Президент США Дональд Трамп в преддверии дебатов участников президентской гонки от демократов предположил, что его соперником на выборах 2020 года от Демократической партии станет бывший вице-президент Джо Байден.

"Сейчас мне кажется, что это будет "сонный Джо". Мне кажется, он перевалится через черту", – сказал он.

"Но то, что я думаю, ничего особенного не значит. Я знаю остальных (кандидатов – ред), я знаю его... Мне кажется, это будет "сонный Джо", – заметил Трамп.

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Президент собирается посмотреть второй раунд дебатов кандидатов-демократов, который проходит на этой неделе.

Ранее во вторник он назвал Байдена "ничтожеством из Демократической партии", до этого – "умственно отсталым". Трамп также не раз выражал уверенность в том, что ему удастся переизбираться на пост президента США.

Напомним, Байден объявил об официальном вступлении в гонку 25 апреля. О намерении баллотироваться на пост президента заявили уже около двух десятков демократов. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года.

В свою очередь, сам президент США Дональд Трамп заявил, что в 2020 году он победит на президентских выборах с еще большим преимуществом над конкурентом, чем в 2016 году.

Мы также писали о секс-скандале вокруг этого политика. Не так давно несколько женщин заявили, что Байден проявлял к ним знаки внимания, которые вполне можно расценить как сексуальные домогательства – гладил по волосам, трогал за бедра и целовал в затылок.

Выдвижение кандидатов в президенты в США началось еще в январе. В материале "В США стартовали выборы президента: кто против Трампа" сайт "Сегодня" подробно расписал диспозицию, сложившуюся в станах демократов и республиканцев на момент старта. Интригой на тот момент было несколько вопросов.

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