Трамп считает, что Байден будет его соперником от демократов на выборах

Президент США Дональд Трамп в преддверии дебатов участников президентской гонки от демократов предположил, что его соперником на выборах 2020 года от Демократической партии станет бывший вице-президент Джо Байден.
"Сейчас мне кажется, что это будет "сонный Джо". Мне кажется, он перевалится через черту", – сказал он.
"Но то, что я думаю, ничего особенного не значит. Я знаю остальных (кандидатов – ред), я знаю его... Мне кажется, это будет "сонный Джо", – заметил Трамп.
Президент собирается посмотреть второй раунд дебатов кандидатов-демократов, который проходит на этой неделе.
Ранее во вторник он назвал Байдена "ничтожеством из Демократической партии", до этого – "умственно отсталым". Трамп также не раз выражал уверенность в том, что ему удастся переизбираться на пост президента США.
Напомним, Байден объявил об официальном вступлении в гонку 25 апреля. О намерении баллотироваться на пост президента заявили уже около двух десятков демократов. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года.
В свою очередь, сам президент США Дональд Трамп заявил, что в 2020 году он победит на президентских выборах с еще большим преимуществом над конкурентом, чем в 2016 году.
Мы также писали о секс-скандале вокруг этого политика. Не так давно несколько женщин заявили, что Байден проявлял к ним знаки внимания, которые вполне можно расценить как сексуальные домогательства – гладил по волосам, трогал за бедра и целовал в затылок.
Выдвижение кандидатов в президенты в США началось еще в январе. В материале "В США стартовали выборы президента: кто против Трампа" сайт "Сегодня" подробно расписал диспозицию, сложившуюся в станах демократов и республиканцев на момент старта. Интригой на тот момент было несколько вопросов.
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