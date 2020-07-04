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Трамп считает, что Байден не сдаст тест на IQ: названа причина

4 июля, 03:17

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Трамп напомнил, что ранее сам сдал такой тест на «отлично»

Президент США Дональд Трамп усомнился в способности своего оппонента на будущих выборах лидера государства, демократа Джо Байдена сдать когнитивный тест — комплекс тестов на IQ.

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Об этом лидер американской нации написал в Twitter.

В соответствующем сообщении Трамп заметил, что ранее сам сдал соответствующий тест на отлично.

"Он не сможет сдать тест, по которому я получил высшую оценку. Он должен попытаться", – добавил глава Белого дома.

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Ранее сообщалось, что Байден и Трамп будут выяснять умственные способности обоих. Так, экс-вице-президент США Джозеф Байден предложил президенту США Дональду Трампу во время дебатов внести окончательную ясность в вопрос, кто сообразительнее другого.

"Я не могу дождаться возможности сравнить мои когнитивные способности с когнитивными способностями человека, против которого я веду предвыборную борьбу", — заметил Байден.

Напомним, что хозяин Белого дома почти на четыре года младше своего наиболее вероятного соперника на выборах, которому 20 ноября исполнится 78 лет. Трамп часто ставит под сомнение умственные способности Байдена.

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выборы США ум Дональд Трамп Джо Байден

Источник: Сегодня

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