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Трамп считает, что контроль над вооружениями важнее глобального потепления

5 сентября, 06:11

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Американский президент считает, что Китай делал более плохие вещи, нежели Россия

Президент США Дональд Трамп заявил, что тема контроля над вооружениями для него важнее, чем проблема глобального потепления.

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Об этом сообщает "Интерфакс".

"Это очень важно... Я считаю, что это важнее, чем глобальное потепление", – заявил Трамп.

Также Трамп выразил недоумение в связи с тем, что в США уделяют больше внимания инцидентам, связанным с Россией, нежели действиям Китая на мировой арене. "Интересно, что все всегда упоминают Россию. Китай в этом случае – это страна, о которой вам следует говорить больше, чем о России", – сказал американский президент, обращаясь к журналистам.

По его словам, Китай "делал более плохие вещи", нежели Россия.

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Ранее сообщалось, что США больше не настаивают на обязательном участии Китая в переговорах Вашингтона и Москвы по контролю над вооружениями.

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По его словам, администрация Трампа отказалась от своего требования, чтобы Китай участвовал в переговорах, и сфокусирована на достижении политического соглашения с Россией. После этого Вашингтон рассчитывает, что США и Россия уже вместе смогут оказать давление на Китай и убедить его присоединиться к переговорам и, в конечном итоге, к соглашению.

Напомним, что российский президент Владимир Путин официально вывел Россию из ДРСМД еще 3 июля 2019 года, подписав принятый ранее Советом Федерации закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Отметим, что ранее Путин признал, что Москва не потянет гонку вооружений с Вашингтоном.

"Сравните, сколько тратит на оборону Россия – около $48 миллиардов, и сколько США – более $700 миллиардов", – заявил он.

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Россия Китай США вооружения

Источник: Интерфакс

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