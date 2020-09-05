Трамп считает, что контроль над вооружениями важнее глобального потепления

Президент США Дональд Трамп заявил, что тема контроля над вооружениями для него важнее, чем проблема глобального потепления.

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Об этом сообщает "Интерфакс".

"Это очень важно... Я считаю, что это важнее, чем глобальное потепление", – заявил Трамп.

Также Трамп выразил недоумение в связи с тем, что в США уделяют больше внимания инцидентам, связанным с Россией, нежели действиям Китая на мировой арене. "Интересно, что все всегда упоминают Россию. Китай в этом случае – это страна, о которой вам следует говорить больше, чем о России", – сказал американский президент, обращаясь к журналистам.

По его словам, Китай "делал более плохие вещи", нежели Россия.

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Ранее сообщалось, что США больше не настаивают на обязательном участии Китая в переговорах Вашингтона и Москвы по контролю над вооружениями.

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По его словам, администрация Трампа отказалась от своего требования, чтобы Китай участвовал в переговорах, и сфокусирована на достижении политического соглашения с Россией. После этого Вашингтон рассчитывает, что США и Россия уже вместе смогут оказать давление на Китай и убедить его присоединиться к переговорам и, в конечном итоге, к соглашению.

Напомним, что российский президент Владимир Путин официально вывел Россию из ДРСМД еще 3 июля 2019 года, подписав принятый ранее Советом Федерации закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Отметим, что ранее Путин признал, что Москва не потянет гонку вооружений с Вашингтоном.

"Сравните, сколько тратит на оборону Россия – около $48 миллиардов, и сколько США – более $700 миллиардов", – заявил он.

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