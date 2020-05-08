Трамп считает, что коронавирус исчезнет, даже если вакцины не будет

Коронавирус рано или поздно исчезнет, даже если не получится создать вакцину от него.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, у которого заболел личный помощник.
"Он исчезнет, даже если вакцины не будет", – заметил он.
Трамп считает, что "может произойти новая вспышка осенью или в следующем году, однако мы будем готовы погасить ее".
Американский лидер напомнил, что у многих компаний очень успешно идет работа над созданием вакцины. Вместе с тем, он напомнил, что существуют и заболевания, против которых вакцину так и не удалось создать.
Ранее Трамп сомневался, что США создадут вакцину против коронавируса в 2020 году. Американский президент сообщил, что каждый день получает сведения о том, как идет создание вакцины, в том числе от производителя фармацевтических препаратов Johnson & Johnson.
Ранее сообщалось, что в Израиле заявили о создании вакцины против коронавируса. Она нейтрализует вирус в организме человека.
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк