Трамп считает, что коронавирус исчезнет, даже если вакцины не будет

Тем не менее он заявил, что может произойти новая вспышка коронавируса осенью

Коронавирус рано или поздно исчезнет, даже если не получится создать вакцину от него.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, у которого заболел личный помощник.

"Он исчезнет, даже если вакцины не будет", – заметил он.

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Трамп считает, что "может произойти новая вспышка осенью или в следующем году, однако мы будем готовы погасить ее".

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Американский лидер напомнил, что у многих компаний очень успешно идет работа над созданием вакцины. Вместе с тем, он напомнил, что существуют и заболевания, против которых вакцину так и не удалось создать.

Ранее Трамп сомневался, что США создадут вакцину против коронавируса в 2020 году. Американский президент сообщил, что каждый день получает сведения о том, как идет создание вакцины, в том числе от производителя фармацевтических препаратов Johnson & Johnson.

Ранее сообщалось, что в Израиле заявили о создании вакцины против коронавируса. Она нейтрализует вирус в организме человека.

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