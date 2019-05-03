Трамп считает, что Мюллер мог изучить его финансовое положение

Американский президент Трамп добавил, что его налоги в полном порядке

Спецпрокурор США Роберт Мюллер. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque.

Президент США Дональд Трамп считает, что сотрудники спецпрокурора Роберта Мюллера, которая расследовала возможные контакты окружения Трампа с Россией в ходе предвыборной кампании 2016 года, вероятно, изучили и состояние его личных финансов. Об этом сообщает Fox News.

"Они, должно быть, изучили даже мои финансы. Потратив 35 млн долларов, они, я думаю, изучили ситуацию с моими налогами и, я полагаю, Мюллер изучил мои декларации. Потратив 35 млн долларов и имея 20 человек персонала, а также 49 агентов ФБР, при всех тех помощниках, что они привлекли и всех тех деньгах, что были потрачены, я думаю, что они изучили ситуацию с моими налогами, которые в полном порядке, хотя они сейчас проходят аудит", – заявил Трамп.

Он выразил недовольство попытками демократов в Конгрессе вызвать для дачи показаний бывшего советника Белого дома Дона Макгана и других сотрудников администрации. "Все они уже давали показания на протяжении многих часов, — заявил Трамп. — Я бы сказал, что пришла пора подвести черту". По его словам, он со своей стороны "продемонстрировал полную открытость" и демократам следует прекратить расследования.

"Они уже и так изучили все — мои налоги, мои финансовые декларации, что само по себе экстраординарно, — добавил он. — Так что я чист. Только представьте — после двух с половиной лет и всех потраченных денег они не нашли ничего. Мало кто может выдержать такое".

Ранее глава юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джерролд Надлер направил в Министерство юстиции США повестку с требованием предоставить законодателям полный текст доклада Мюллера без каких-либо исключенных из него частей к 1 мая.

Ранее министерство юстиции США опубликовало сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера по расследованию вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Мюллер с мая 2017 года занимался расследованием якобы имевших место попыток России повлиять на предвыборный процесс в США в 2016 году.

Перед публикацией доклада в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.

Мы также писали и о реакции самого президента, который назвал это заключение окончательным поражением всех его политических оппонентов.

Блокировка Трампом повесток Конгресса может привести к ответной реакции со стороны законодателей и, как следствие, к обострению противостояния между центрами власти в США.

В середине апреля председатель комитета по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса США Ричард Нил потребовал от Службы внутренних доходов предоставить ему налоговые декларации Трампа за последние 6 лет и установил крайний срок для этого — 23 апреля. В начале апреля он уже отправлял аналогичный запрос, в котором требовал предоставить налоговые декларации к 10 апреля, однако они, как и в этот раз, не были переданы.

Нил обосновал свой запрос тем, что СВД обязана по закону проверять, платит ли президент США налоги. Комментируя информацию об отправке запроса комитетом Палаты представителей Конгресса США по доходам и налогам, Трамп заявил, что не намерен предоставлять свои налоговые декларации. Он пояснил, что в отношении принадлежащих ему компаний регулирующие органы по-прежнему проводят проверки, и в связи с этим публиковать информацию о налоговых отчислениях для него сейчас нежелательно.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил, что Трамп не намерен передавать своим политическим соперникам-демократам в Конгрессе свои налоговые декларации. Во время предвыборной кампании 2016 года Трамп заявлял о намерении опубликовать налоговые декларации, однако так и не сделал этого. Он также объяснил это проверками в отношении его бизнеса. Трамп подчеркивал, что адвокаты не советуют ему раскрывать данные, о которых идет речь. В мае 2017 года в одном из интервью он заявил, что, возможно, опубликует свои налоговые декларации только после того, как покинет пост президента.

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