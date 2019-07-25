Трамп считает, что остался в плюсе после слушаний с участием Мюллера
Сегодняшний день многое всем доказал", — заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп считает, что остался в выигрыше после выступления экс-спецпрокурора Роберта Мюллера на слушаниях в юридическом комитете и комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США.
"У нас был очень хороший день, у Республиканской партии. То, что пытался защитить Мюллер, нельзя защитить. Нельзя оправдать этот нелепый обман, охоту на ведьм", — заявил Трамп.
"Сегодняшний день многое всем доказал", — добавил Трамп.
На слушаниях в среду Мюллер утверждал, что приписываемое России вмешательство в выборы 2016 года — это не единичная попытка". По мнению спецпрокурора, Москва планирует делать это во время следующей избирательной кампании. Он также заявил, что планы по вмешательству в выборы в США выносит множество других стран.
Ранее Министерство юстиции США опубликовало сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера по расследованию вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Мюллер с мая 2017 года занимался расследованием якобы имевших место попыток России повлиять на предвыборный процесс в США в 2016 году.
Перед публикацией доклада в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.
Мы также писали и о реакции самого президента, который назвал это заключение окончательным поражением всех его политических оппонентов.
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