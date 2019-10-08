Трамп считает, что ситуацию в Гонконге нужно решать гуманно, чтобы не ухудшить переговоры США и Китая

Трамп отметил, что у сторон, по его мнению, «есть шанс сделать что-то существенное»

Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Президент США Дональд Трамп призвал Пекин к гуманному урегулированию ситуации в Гонконге. Как отметил хозяин Белого дома, иной сценарий может плохо сказаться на американо-китайских торговых переговорах.

"Мы хотим видеть очень гуманное решение. Надеюсь, так и будет. Мы ведем торговые переговоры, если произойдет что-то плохое, думаю, будет плохо для переговоров. Я считаю, что они должны это делать (урегулировать ситуацию —Ред.) мирным способом", — сказал Трамп.

Говоря о стартующем 10 октября в США очередном раунде торговых консультаций с Китаем, Трамп отметил, что у сторон, по его мнению, "есть шанс сделать что-то существенное". "Они едут, чтобы заключить соглашение, посмотрим, возможно ли заключить сделку", — добавил глава вашингтонской администрации.

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Напомним, что торговая война между США и Китаем продолжается. 1 сентября Штаты и КНР ввели дополнительные таможенные тарифы на товары друг друга.

США ввели таможенные сборы на уровне 15% для товаров из Китая на сумму более 125 млрд долларов. Новые пошлины будут распространяться, в частности, на компьютерные колонки, наушники Bluetooth и разного рода обувь.

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Президент США Дональд Трамп при этом заявил, что его целью является снижение зависимости США от Китая, и вновь призвал американские компании найти альтернативных поставщиков за пределами Китая.

В ответ Китай начал вводитьдополнительные пошлины на некоторые товары из США на общую сумму 75 млрд долларов. Дополнительные тарифы в размере 5% и 10% были наложены на 1717 наименований товаров, произведенных в США. Кроме того, Пекин впервые повысил таможенный сбор до 5% на американскую сырую нефть.

Тем не менее Трамп по завершении саммита G7 во Франции заверил, что стороны все равно встретятся для переговоров в конце сентября. По словам президента США, 25 августа он получил телефонный звонок из Китая, во время которого США И КНР договорились возобновить торговые переговоры.

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