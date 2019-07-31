Трамп считает, что США достигнут договоренностей с Россией в контроле над вооружениями

Соединенные Штаты Америки заключат с Россией соглашение в сфере контроля над вооружениями.
Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу C-SPAN.
"Я думаю, мы собираемся в конечном итоге заключить сделку с Россией в сфере контроля над вооружениями", — уверен глава государства. По его словам, Китай в данный момент пытается догнать Россию и США в сфере вооружений.
Напомним, что Соединенные Штаты Америки официально выйдут из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в пятницу, 2 августа. Об этом заявил во вторник помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
Ранее США вышли из этого договора, указывая на его невыполнение Россией. "Мы тщательно выполняли договор, а Россия в это время раз за разом нарушала его требования. Именно поэтому я объявил, что США официально выходят из ДРСМД", – заявил президент США Дональд Трамп в начале года.
Подписанное США и СССР в 1987-м году соглашение позволило значительно уменьшить угрозу ядерной войны на территории Европейского континента.
О видении президента США Дональда Трампа, каким должен быть новый ракетный договор, вы можете узнать в видеосюжете:
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