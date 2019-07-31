По словам Трампа, Китай пытается догнать Россию и США в сфере вооружений

/ Фото: pexels.com

Трамп считает, что США достигнут договоренностей с Россией в контроле над вооружениями https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF 2019-07-31T06:47:00+03:00 США По словам Трампа, Китай пытается догнать Россию и США в сфере вооружений

Соединенные Штаты Америки заключат с Россией соглашение в сфере контроля над вооружениями.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу C-SPAN.

"Я думаю, мы собираемся в конечном итоге заключить сделку с Россией в сфере контроля над вооружениями", — уверен глава государства. По его словам, Китай в данный момент пытается догнать Россию и США в сфере вооружений.

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Напомним, что Соединенные Штаты Америки официально выйдут из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в пятницу, 2 августа. Об этом заявил во вторник помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Ранее США вышли из этого договора, указывая на его невыполнение Россией. "Мы тщательно выполняли договор, а Россия в это время раз за разом нарушала его требования. Именно поэтому я объявил, что США официально выходят из ДРСМД", – заявил президент США Дональд Трамп в начале года.

Подписанное США и СССР в 1987-м году соглашение позволило значительно уменьшить угрозу ядерной войны на территории Европейского континента.

О видении президента США Дональда Трампа, каким должен быть новый ракетный договор, вы можете узнать в видеосюжете:

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