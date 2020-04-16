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Трамп считает, что ВОЗ не способна на сильные изменения, которых ожидают США

16 апреля, 05:17

Елена Кузьмич

Он вновь обрушился с критикой на организацию, в частности, назвав ее "инструментом в руках Китая"

США ожидают от Всемирной организации здравоохранения масштабных изменений. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, подчеркнув при этом, что он не уверен в способности организации такие изменения осуществить.

"Мы определимся с вопросом финансирования ВОЗ через какой-то промежуток времени, но они должны либо осуществить масштабные изменения, я даже не знаю, смогут ли они это сделать, или же мы отдадим деньги другим людям… Мы хотим помогать людям", — сказал Трамп.

Он вновь обрушился с критикой на организацию, в частности, назвав ее "инструментом в руках Китая". "Она была инструментом Китая, она была, как я уже говорил, в полной мере ориентирована на Китай. ВОЗ, как и Всемирная торговая организация, в течение десятилетий они так плохо относились к США. И они действовали в пользу Китая", — утверждал президент США.

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Трамп вновь заявил, что ВОЗ была против введенного им в связи с распространением нового коронавируса запрета на въезд в страну иностранцев, побывавших незадолго до этого в Китае. "Им потребовалось много времени, чтобы осознать, что происходит, но у меня есть ощущение, что они точно знали, что происходит. К сожалению, другие страны доверились ВОЗ и не ввели какой-либо запрет. И вы видите, что случилось с Италией, что случилось с Испанией, что случилось с Францией", — добавил хозяин Белого дома.

"Это была ужасная трагическая ошибка или, возможно, они (ВОЗ —Ред.) знали. Я уверен, что они не знали всей серьезности этого, но, может быть, они знали, потому что если они знали, то это еще более ужасное преступление", — добавил Трамп.

Во вторник Трамп заявил, что поручил своей администрации приостановить взносы в бюджет ВОЗ "до проведения оценки роли организации в плохом управлении и сокрытии данных о распространении коронавируса". По его словам, из-за неверных оценок и рекомендаций организации коронавирусом в мире заразилось в 20 раз больше человек, чем могли бы.

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США ВОЗ коронавирус Дональд Трамп

Источник: ТАСС

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