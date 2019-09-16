Трамп считает, что за атаками на объекты в Саудовской Аравии стоит Иран

Он добавил, что США не желают вступать в войну с Ираном

/ Фото: REUTERS/Al Drago

Президент США Дональд Трамп заявил, что атаки на объекты нефтяной индустрии Саудовской Аравии Saudi Aramco указывают на Иран, но пока длится расследование произошедшего.

"Да, это похоже на то", – говорится в ответе Трампа из Белого дома на вопрос о возможной ответственности Ирана за недавние атаки.

"Мы, определенно, сообщим вам (о результатах расследования. — Ред.), расследование идет прямо сейчас", – уточнил президент.

Он добавил, что США не желают вступать в войну с Ираном. "Несмотря на все вышесказанное, мы, конечно, хотели бы избежать его (конфликта с Ираном. – Ред.)", – заверил Трамп.

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Но он заметил, что США больше, чем какая-либо страна в истории человечества, готовы к возможному конфликту.

Также президент США считает, что дипломатия еще может сыграть положительную роль в развитии ситуации вокруг Ирана, а Тегеран все-таки хочет заключить соглашение с Вашингтоном.

"Нет, (дипломатия. – Ред.) никогда не бывает исчерпанной. Вы никогда не знаете, что случится... Я знаю, они (иранцы. – Ред.) хотят заключить соглашение... в какой-то момент это сработает", – заявил он.

На фоне недавних нападений на нефтяные объекты Саудовской Аравии президенту задали вопрос, обещал ли он Эр-Рияду защиту.

"Нет, я такого саудитам не обещал... нам нужно сесть за стол переговоров с саудитами и что-то выработать", – резюмировал он.

Новости "Сегодня" сообщали, что предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco были атакованы десятью беспилотниками. Ответственность взяли на себя йеменские мятежники из движения "Ансар Аллах" (хуситы). В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства.

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил власти Ирана в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

В свою очередь президент США Дональд Трамп сообщил, что на случай необходимости приказал выделить нефть из резервов страны для стабилизации ситуации на нефтяном рынке после атак на объекты Саудовской Аравии.

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