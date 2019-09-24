Трамп считает, что заслуживает Нобелевскую премию

Дональд Трамп / Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп уверен, что заслуживает Нобелевской премии, в отличие от своего предшественника Барака Обамы.

Об это пишет The Hill.

"Я думаю, я получил бы Нобелевскую премию за многие вещи, если бы ее вручали справедливо. Но они не вручают ее справедливо", – заявил президент США.

"Они присудили премию (бывшему президенту США Бараку – ред ) Обаме сразу же после того, как он стал президентом. И он сам не понимал, почему получил ее. И вы знаете, что? Это единственное, в чем я с ним согласен", – добавил американский лидер.

По сообщению The Hill, находившийся рядом с Трампом премьер Пакистана Имран Хан рассмеялся, когда Трамп отвечал на вопросы про Нобелевскую премию.

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Обама, занимавший пост президента США с 20 января 2009 года по 20 января 2017 года, получил Нобелевскую премию мира "за экстраординарные усилия в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между людьми" в 2009 году.

Лауреатов Нобелевской премии 2019 года будут объявлять в этом году в период с 7 по 14 октября.

Напомним, что в прошлом году Нобелевскую премию по литературе не вручали на фоне секс-скандала вокруг фотографа и режиссера Жан-Клода Арно, которого 18 женщин обвинили в домогательствах. Он и его супруга-поэтессы Катарина Фростенсон являются членами академии.

Кроме того, оказалось, что некоторые академики, включая Арно, разглашали имя будущего лауреата до официального объявления.

Скандал привел к отставке ряда "академиков", включая Фростенсон, и постоянного секретаря Сары Даниус.

В то же время, в 2018 году состоялась впервые церемония вручения "альтернативного Нобеля" по литературе. Премию получила французская писательница гваделупского происхождения Мариз Конде за за роман "Я, Титуба: Салемские ведьма".

Как уже сообщалось, премьер-министр Японии Синдзо Абэ выдвинул кандидатуру президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира за содействие ядерному разоружению Корейского полуострова.

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