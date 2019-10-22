Трамп считает Хиллари Клинтон и ее сторонников психически нездоровыми людьми

Эти люди больны. С ними что-то не так, - сказал Трамп

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтони некоторые ее сторонники являются психически нездоровыми людьми. Такое мнение озвучил президент Дональд Трамп.

Как он заявил, отвечая на вопросы журналистов на заседании своего кабинета в Белом доме, Клинтон, проигравшая президентские выборы 2016 года, теперь всех политических оппонентов обвиняет в том, что они являются "российскими агентами". "Эти люди больны. С ними что-то не так", — сказал американский лидер про Клинтон и тех, кто разделяет взгляды такого рода.

"Все, кто ей противостоят, являются российскими агентами", — посетовал глава администрации США, комментируя утверждения, с которыми Клинтон выступила ранее. Бывший госсекретарь США назвала члена Палаты представителей Конгресса Тулси Габбард (демократ от штата Гавайи) и бывшего кандидата в президенты от "зеленых" Джилл Стайн агентами России.

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"Я не знаком с Тулси, но она не является российским агентом. Я не знаком с Джилл Стайн. Знаю, что она отстаивает окружающую среду. Не думаю, что ей нравятся россияне. А если они ей и нравятся, то она не является их "активом", — подчеркнул Трамп. При этом он отметил, что Клинтон охарактеризовала Габбард и Стайн именно как агентов России.

Одновременно Трамп предположил, что самой Габбард вся "нынешняя шумиха" пойдет в политическом плане только на пользу.

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Напомним, что во время выборов в 2016 году еще кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал Хиллари Клинтон "вруньей мирового уровня".

Также президент США Дональд Трамп посоветовал своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану сесть за стол переговоров с военным руководством сирийских курдов и "не быть дураком".

Кроме того, мы сообщали, что экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала нынешнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона пижоном, отметив, что она беспокоится за Соединенное Королевство с таким человеком во главе страны. Кроме того, Клинтон сравнила его с Дональдом Трампом, которого она знала задолго до его избрания президентом США.

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