Трамп жестко раскритиковал курдов: Они опаснее ИГИЛ

Дональд Трамп / Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Несмотря на то, что в прошлом Белый дом активно поддерживал курдов в борьбе с террористами из "Исламского государства", президент США Дональд Трамп признал, что "Рабочая партия Курдистана" является ничем не лучше, а в чем-то даже хуже ИГИЛ.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции со своим итальянским коллегой Серджо Маттареллой.

"Общий момент состоит в том, что все ненавидят ИГИЛ. "Рабочая партия Курдистана", которая является частью курдского движения, как вы знаете, вероятно, во многих отношениях с точки зрения террористической угрозы хуже, чем ИГИЛ", – сказал Трамп.

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По его словам, даже боевики "Исламского государства" уважают представителей РПК, потому что они действуют те так же "жестко" или даже еще "жестче".

Следует отметить, что в отличие сирийских курдов, "Рабочая партия Курдистана" отстаивает политические права турецких курдов и создание курдской автономии в составе Турции. Из-за неоднократных терактов запрещена в ряде стран, включая Евросоюз и США.

Напомним, 9 октября Вооруженные силы Турции начали наступление на позиции курдов на северо-западе Сирии. Целью военной операции "Источник мира" президент Реджеп Эрдоган назвал "уничтожение террористического коридора, который пытались создать вдоль границы республики, а также достижение мира и стабильности в регионе".

Также "Сегодня" сообщали, что Дональд Трамп посоветовал своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану сесть за стол переговоров с военным руководством сирийских курдов и "не быть дураком".

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